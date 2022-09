Annuncio shock dell’attore e fan nella disperazione: “abbiamo perso la speranza”

Un attore famoso su Instagram posta un annuncio delle ultime ore, e i fan cadono di fronte allo shock “abbiamo perso la speranza”.

I fans dell’attore hanno reagito in maniera forte all’annuncio che ha voluto dare pubblicamente in queste ore. Vediamo cosa è successo.

Parliamo di Luca Argentero, l’attore amatissimo dal pubblico italiano, diventato famoso per la partecipazione all’edizione 2003 del Grande Fratello, dove si classificò terzo.

Luca Argentero allarga la famiglia, la moglie aspetta il secondo figlio

Luca Argentero è uno degli attori più amati in Italia, e dopo la partecipazione dentro la casa più spiata d’Italia, ha intrapreso una brillante carriera nel mondo del cinema e della televisione.

Classe 1978, l’attore torinese ha esordito nella serie tv Carabinieri nel 2005, con il ruolo di Marco Tosi. Saturno contro, Lezioni di cioccolato, Solo un padre, Diverso da Chi?, Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto, Sirene, Doc – Nelle tue mani e Le fate ignoranti – La serie, sono alcune delle produzioni alle quali ha partecipato Argentero in veste di attore.

Luca Argentero ha reso il pubblico sempre partecipe anche della sua vita privata, a partire dal flirt con Marianella Bargilli quando era ancora nella casa del Grande Fratello, al matrimonio con la collega Miyriam Catania, durato dal 2009 al 2016. La coppia non ha avuto figli, e dopo la separazione hanno intrapreso strade sentimentali che li hanno resi entrambi genitori. La doppiatrice ha una relazione con Quentin Kammermann, dal quale ha avuto il figlio Jaques, mentre Argentero ha avuto una figlia, Nina, dalla compagna Cristina Marino.

“Non siamo rimasti amici, perché dopo una storia così lunga, dove l’amore è stato grande, è difficile rimanere amici: se un rapporto nasce così non può morire in un altro modo. Rimane quel ricordo cristallizzato, gli voglio bene, voglio che stia bene, ma non gli racconto le cose di tutti i giorni o come va con il mio compagno“, ha spiegato la Catania recentemente, parlando del suo rapporto con l’ex marito.

Luca Argentero, già papà della piccola Nina Speranza, nata a maggio 2020 in pieno lockdown, durante la pandemia da Covid-19, oggi regala sui social un’altra notizia a tutti i suoi fans. Sul suo profilo Instagram ha infatti pubblicato in queste ore la notizia che diventerà padre per la seconda volta. La famiglia che ha creato con Cristina Marino, quindi, è in procinto di allargarsi.

Sotto una foto molto romantica che ritrae i 3 al mare al tramonto, Argentero ha scritto “Io, te, Nina e una nuova luce…#4ofus”. Nella foto si vede già il pancione di Cristina in penombra. L’annuncio ha subito scatenato i commenti dei followers, compresi moltissimi colleghi dell’attore che hanno accolto con gioia la lieta novella. Nicolas Vaporidis scrive “Tanto felice per voi“, Giovanni Scifoni esplode con “Fatene altri dieci!“, e ancora tanti cuori e likes, come quelli postati da Flavio Montrucchio, Chiara Ferragni, Simona Tabasco, Alessia Ventura e Cristina Chiabotto.

Tra i commenti dei fans, uno in particolare ha ricevuto molti consensi; due amici si taggano e commentano “e niente…abbiamo perso tutte le speranze“. E via alla valanga di like.