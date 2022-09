Ballando con le stelle, la confessione di Milly Carlucci spiazza tutti

La confessione di Milly Carducci per Ballando con le stelle, spiazza tutti.

La conduttrice del programma di Rai Uno non si tira indietro e risponde a tutte le obiezioni su di lei e sullo show televisivo.

La 17 esima edizione di Ballando con le stelle andrà in onda fra poche settimane su Rai Uno e verrà condotto da Milly Carlucci.

La confessione della conduttrice televisiva

La prossima edizione di Ballando con le stelle sarà ricca di novità. Infatti, ci sarà l’addio alla criminologa Roberta Bruzzone e il cast dei ballerini sarà completamente rivoluzionato.

Gli appassionati del programma non vedranno più gareggiare i maestri Sara Di Varia e Simone Di Pasquale, entrambi rimarranno però accanto a Milly Carlucci come commentatori a bordo campo. Inoltre, saranno assenti Maykel Fonts e Stefano Oradei.

I concorrenti scelti sono stati annunciati all’Arena di Verona durante i Tim Music Award, ma sono già piovute tantissime polemiche sul cast. Infatti, il popolo del web non sarebbe andata giù la presenza di Enrico Montesano, in quanto no vax e di Marta Flavi, poiché ex di Maurizio Costanzo. In molti hanno interpretato la sua presenza come uno sgarro a Maria De Filippi.

In un’intervista al settimanale Di Più, la conduttrice ha voluto replicare a tali affermazioni:

“Non mi faccia ridere, questo no. Marta è una concorrente speciale. Ha una grazia, una eleganza innata, incredibile. D’altri tempi.”

Per quanto riguarda la partecipazione di Montesano, la Carlucci ha dichiarato:

“Mi occupo di fare spettacolo, il resto lo lascio fuori dalla porta. Posso dirle che sono una grande ammiratrice di Enrico Montesano, per me è una pietra miliare della cultura italiana. Lo ringrazio infinitamente per aver accettato. Da tempo sognavo di averlo“.

Nel cast di Ballando, quest’anno ci sarà anche Lorenzo Biagiarelli, fidanzato di Selvaggia Lucarelli. Alcuni hanno insinuato che l’uomo possa essere “raccomandato” e la conduttrice ha replicato così:

“Le pare che Selvaggia possa fare sconti? Avrei potuto forse non fare giudicare a lei le esibizioni del suo compagno, ma meglio di no“.

Milly ha parlato, infine, della richiesta di Alex Di Giorgio di ballare con un ballerino gay:

“Mi ha fatto una richiesta precisa, quella di danzare con un ballerino maschio e noi l’abbiamo accolta. Ha chiesto espressamente che il suo maestro non fosse eterosessuale ma avesse la sua stessa sensibilità, lo stesso vissuto, con l’idea di poter raccontare in che modo tutti e due sono usciti allo scoperto dichiarando il loro orientamento. Vogliono essere un esempio per chi non ha il coraggio di farlo e ne soffre“.