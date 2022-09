Beautiful, le anticipazioni dall’America, ecco cosa accadrà questa settimana

Le puntate di Beautiful dal 5 al 10 settembre promettono faville. Sono arrivate direttamente dall’America le anticipazioni sui contenuti che vedremo in Italia. Scopriamo cosa accadrà e qualche spoiler particolarmente interessante su Bill e Liam, Hope e Thomas e ovviamente Quinn.

La serie, in onda su Canale 5 tutti i giorni, si appresta ad un interessante punto di svolta con alcuni risvolti non proprio attesi e molto intriganti.

Dopotutto Beautiful ci ha abituati a cose molto particolari, talvolta quasi impossibili e anche in questo caso non lascia da parte quello che i fan sognano o aspettano.

Trama di Beautiful settimana 5-10 settembre

In questa settimana Quinn Fuller lascerà la villa di Eric, il tutto a causa di quello che è accaduto dopo il tradimento con Carter. Liam e Bill Spencer invece vengono finalmente rilasciati grazie all’intervento di Hope e Thomas.

Questi infatti non hanno mai creduto che Liam sia veramente connesso alla morte di Vinny e quindi andranno da Parker per poter mettere una buona parola per Spencer. Tuttavia l’ispettore non sembrerà affatto contento del gesto e anche delle parole dei due giovani. L’uomo infatti vorrebbe addirittura spostare Liam in un carcere di massima sicurezza.

Eric, Brooke e Ridge invece, dopo aver scoperto il tradimento di Carter, avranno una reazione molto dura, sconvolti dall’accaduto e soprattutto dallo scandalo. Liam e Bill alla fine usciranno di prigione grazie ad una prova che sarà rinvenuta proprio sul cellulare di Thomas. Eric invece sarà profondamente sconvolto per Carter e quindi alla fine arriveranno le carte del divorzio. Brooke invece sarà molto contenta dell’epilogo e dell’abbandono di Villa Forest.

Zende alla fine capirà che Zoe se ne andrà per molto tempo proprio a causa di quello che è accaduto tra Quinn e Carter. Paris chiederà allo stilista di tenere d’occhio la sorella. Bill, Katie e Ridge invece verranno a sapere qualcosa di folle: Justin aveva chiuso Thomas in gabbia per non far ammettere con la polizia che Vinny si era suicidato. L’avvocato voleva farlo restare in carcere, anche se innocente, per accedere a tutto il patrimonio. Barber poi chiederà perdono a Spencer che comunque lo metterà fuori dalla sua attività.

Steffy, Ridge e Brooke penseranno ad un confronto sulla questione del tradimento e Bill alla fine giurerà a Wyatt e Katie che non arriverà mai a perdonare l’avvocato per quello che ha fatto. Una situazione molto intrecciata e ingarbugliata che porterà in luce parecchi misteri e vicende irrisolte.