La scelta della star più amata divide i fan: vera diva o fallimento totale?

La star famosissima in tutto il mondo ha fatto una scelta che ha diviso i fans, tanto da chiedersi se sia un fallimento, oppure una conferma da grande diva.

Le star fanno sempre parlare di sé, come è normale che sia, e spesso le loro scelte sia in campo privato che professionale sono sotto l’occhio attento dei media e dei fans.

Parliamo oggi di una star del mondo dello spettacolo, che in questi giorni si trova in Italia e ha fatto molto parlare di sé.

Cate Blanchett a Venezia, il look stravagante che lascia a bocca aperta

E’ stata la protagonista assoluta della seconda giornata della Mostra del Cinema di Venezia. L’attrice Cate Blanchett ha stupito il red carpet della rassegna con il suo look.

Cate Blanchett ruba la scena ogni volta che si trova in pubblico, per la sua bellezza ed eleganza. Presidente di giuria nel 2020, la star torna al Lido dove è amatissima da sempre, dal pubblico e dagli addetti ai lavori. Per questa edizione del Festival del Cinema di Venezia, la star si è presentata sul red carpet con una scelta di look azzardata, che non è rimasta inosservata.

Il look che ha indossato l’attrice già premio Oscar, è una scelta curata dal punto di vista dello styling da Elizabeth Stewart, che da tempo si occupa dell’immagine della star australiana. Trucco come sempre leggero, per mettere in luce la bellezza elegante e l’incarnato della Blanchett, e scelta di accessori altrettanto sobri, con solo gli orecchini a incorniciare il viso.

A lasciare a bocca aperta è stato invece il vestito indossato dall’attrice che quest’anno si presenta al lido come protagonista della pellicola in concorso Tár, scritta e diretta da Todd Field, dove interpreta la direttrice d’orchestra Lydia Tár. Ed è proprio in omaggio al suo ruolo, che la Blanchett ha scelto un abito con riferimento al mazzo di fiori che per tradizione viene donato al direttore al termine di un concerto.

Il look indossato dalla Blanchett è un completo in velluto nero con pantaloni lunghi e taglio ampio, con un bustier che presenta all’altezza della scollatura, una decorazione floreale. Il vestito è stato presentato per la prima volta durante la sfilata di presentazione della linea Couture Schiaparelli, la celebre maison francese la cui direzione artistica è in mano allo stilista statunitense Daniel Roseberry.

La scelta di questo abito elegantissimo, con un elemento così vistoso sul davanti, ha immediatamente diviso il pubblico e addetti ai lavori, con commenti contrastanti. Chi ha amato la scelta in tema al suo film, e chi ha visto questo elemento non adatto al look e alla sobrietà della Blanchett.