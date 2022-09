L’auto era abbandonata da due anni, ma solo lui se ne era accorto

L’auto era ormai abbandonata da due anni, ma solamente una persona se n’era accorta.

Automobile abbandonata da due anni

A fine giugno Massimo Giletti, giornalista e conduttore di “Non è l’Arena” su La 7, aveva pubblicamente denunciato la presenza di un’auto ferma in sosta da più di quattro anni, per di più sulle strisce blu, nel quartiere Parioli, a Roma.

La vettura con targa francese versa ancora in completo stato di abbondono in viale Bruno Buozzi. Infatti, nonostante siano passati due mesi dalla prima segnalazione di Giletti, documentando le disastrose condizioni dell’auto che continua ad occupare illegalmente lo spazio destinato alla sosta a pagamento, l’auto è ancora lì, come segnalato nuovamente dallo stesso Giletti al Corriere della Sera.

Il giornalista di La 7, di ritorno a Roma dalle vacanze, ha ritrovato la vettura nello stesso posto e nelle medesime condizioni di degrado e abbandono mostrate lo scorso giugno. Nonostante il caso mediatico sollevato dalla segnalazione di Giletti, nessuno dalle parti del Comune di Roma si è ancora mosso, mantenendo così intatto l’ennesimo scorcio di indecenza e degrado che purtroppo continua ad “arredare” le strade della capitale.

Massimo Giletti è nato a Torino il 18 marzo 1962 ed è un giornalista, conduttore televisivo, conduttore radiofonico e autore televisivo italiano. Ha esordito come giornalista nel 1988 nella redazione di Mixer e come conduttore televisivo negli anni 90′ presentando i contenitori di Rai 2 Mattina in famiglia, Mezzogiorno in famiglia e I fatti vostri.

Dal 2002 diviene uno dei volti più popolari di Rai 1, con la conduzione del varietà Casa Rai 1. Dal 2004 al 2017 ha condotto il contenitore domenicale L’Arena. Nel 2008 si è dimesso dall’Ordine dei giornalisti a seguito del quarto procedimento disciplinare per commistione tra attività giornalistica e pubblicità, ma nel 2014 l’Ordine dei Giornalisti del Piemonte lo ha riaccolto con delibera del 24 febbraio, riconsegnandogli la tessera di giornalista.

Nel 2017, in seguito alla soppressione de L’Arena, lascia la Rai e passa a LA7, con il talk show Non è L’Arena. Dal 2020 è anche conduttore radiofonico su RTL 102,5.

Occasionalmente è comparso in alcuni camei cinematografici. Tra questi in Tolo Tolo di Checco Zalone veste i panni di sè stesso negli studi di Non è l’Arena e, nella stessa sequenza, appare anche Enrico Mentana, direttore del TG LA7.