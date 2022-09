Zanzare in casa, il rimedio per allontararle al rientro dalle vacanze

Il rientro dalle vacanze non significa che l’estate sia finita, soprattutto per le zanzare. Ecco allora il rimedio per tenerle lontane quando torniamo a casa.

Le zanzare sono ancora presenti nelle nostre giornate, e non danno segno di mollare. E allora è importante prendere le precauzioni anche dopo le vacanze.

Agosto è finito, e siamo già agli inizi di settembre, il mese che segna la fine delle vacanze, ed una volta segnava anche la fine dell’estate.

Zanzare, come non farsi rovinare il rientro

Le ferie sono finite per la maggior parte degli italiani che ha potuto farle, ma non è ancora finita l’estate. In alcune zone d’Italia si è affacciata la pioggia, ma le temperature ancora sono estive.

La bella stagione che ancora continua fa piacere a molti, soprattutto per il fatto che siamo tornati ad avere delle temperature in linea con l’estate, dopo l’allarme caldo che abbiamo dovuto affrontare in questi mesi. Questo significa però, che l’incubo della presenza delle zanzare non è ancora finito. In realtà, con l’innalzamento delle temperature anche nel resto dell’anno, ci siamo resi conto che troviamo il fastidioso insetto in periodi anche oltre l’estate.

E allora cosa fare se tornando casa dopo le ferie, ci rendiamo conto della continua presenza delle zanzare? Muoviamoci subito per mettere in atto le strategie migliori per gestire l’invasione casalinga. Ci sono molti rimedi naturali che possiamo utilizzare, e che possono fungere da barriera contro gli insetti.

Un rimedio con prodotti che abbiamo tutti quanti in casa, è certamente quello di mettere in campo limone ed aceto, il cui odore è stato provato che risulta molto fastidioso per le zanzare. E allora il consiglio è di mettere qualche fettina di limone, irrorata di aceto, nei vasi o anche sui davanzali. A questo proposito, non dimentichiamo mai di evitare i ristagni d’acqua che attirano questi insetti; se quindi, al nostro ritorno, vogliamo riprendere in mano il nostro pollice verde, facciamo ancora attenzione ad evitare gli acquitrini sul fondo dei vasi delle nostre piante.

Stesso discorso vale per cipolla ed aglio, i due elementi base per eccellenza se parliamo dei gustosi soffritti. Ebbene, anche questi odori sono particolarmente sgraditi alle zanzare, quindi potete piantarle od utilizzarli a piacimento su vasi o davanzali.

E visto che siamo nel momento di riorganizzare il nostro angolo verde, non dimentichiamo di prendere piantine di citronella, basilico, geranio, tanto per nominarne alcune che potrebbero allontanare le zanzare, e tutta la serie di oli essenziali da usare in casa – oltre che da poter usare sul nostro corpo – nei modi che meglio crediamo.

E per i tanti amanti del caffè, non dimentichiamo di tenere i fondi senza buttarli. Possiamo usarli nei vasi, perché anche l’odore del caffè infastidisce molto le zanzare.