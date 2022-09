Angela Celentano, si riaccende la speranza. Il legale della famiglia: “Abbiamo una foto”

Il legale della famiglia Celentano dichiara di avere una foto di Angela e riaccende la speranza.

La famiglia di Angela Celentano ritrova una speranza poiché il loro legale ha scoperto una nuova foto.

Nella foto scattata si evince un incredibile somiglianza con una delle altre figlie e, proprio per questa ragione, si riaccende una fiammella di speranza per la famiglia.

La nuova speranza per Angela Celentano

Maria e Catello Celentano sono i genitori di Angela, la ragazzina scomparsa all’età di 3 anni sul Monte Faito il 10 agosto 1996. Oggi, però, sembra ci sia una nuova speranza per i due coniugi poiché il legale ha trovato una foto di una bambina con una nitida somiglianza con una delle altre figlie.

Gli elementi che riaccendono le speranze dei genitori sono un neo e i rapporti stretti con la Campania nella seconda metà degli anni novanta.

“La segnalazione è giunta lo scorso giugno e dopo attività private siamo venuti in possesso di una foto della ragazza, incredibilmente somigliante con un’altra delle figlie dei Celentano. C’è poi un neo che potrebbe corrispondere a quello che aveva la piccola e ci sono i rapporti degli attuali genitori di questa ragazza, che risiede in un Paese latino-americano, con la Campania e con Vico Equense, città dove risiedono i Celentano“. Queste sono le parole di Luigi Ferrandino, avvocato della famiglia Celentano.

Secondo i dati presenti nel Ced del ministero dell’Interno, nel 2021 i minori scomparsi sono stati in totale 12.117 di cui il 3.324 italiani e 8.793 stranieri. Anche qui la percentuale dei ritrovamenti è stata del 79,27% per gli italiani e solo del 26,35% per gli stranieri.

Secondo il rapporto del Commissario di governo, ogni giorno in Italia scompaiono 35 minori e fra le cause ci sono pedofilia, lavoro nero e traffico d’organi. In sei mesi, in Italia, sono scomparsi quasi 10mila persone, 6 mila sono minori e la maggior parte sono stranieri.

Stando ad alcuni studi del Missing Children Europe, in Francia 53.439 minori sono stati segnalati come scomparsi nel 2018, in Germania quasi 100.000 bambini, negli Stati Uniti circa 460.000 ed in Spagna quasi 20.000. Inoltre, in Canada circa 45.288 bambini scompaiono ogni anno, in Russia quasi 45.000 e nel Regno Unito quasi 112.853 minori. Infine, in India quasi 96.000 bambini ogni anno sono dichiarati scomparsi e in Giamaica ne scompaiono circa 1.984 all’anno.

Per quanto riguarda le fughe di minori, si stima che attualmente si verifichino 25.000 casi all’anno, oltre 100 i casi di rapimento da parte di un genitore.