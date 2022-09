Beautiful, la decisione di Hope spiazza tutti: anticipazioni dall’America

Beautiful continua ad appassionare gli Italiani, e secondo le anticipazioni dall’America, in questa settimana Hope spiazza tutti con una decisione.

Le nuove anticipazioni dall’America fanno stare col fiato sospeso i telespettatori della soap opera più famosa della storia della tv.

Parliamo di Beautiful (The Bold and the Beautiful è il titolo originale americano) è la soap opera creata da William J. Bell e Lee Phillip Bell per la CBS, che va in onda dal 23 marzo 1987.

Beautiful, Hope spiazza tutti

La soap opera viene trasmessa in circa 100 paesi ed è la più seguita in tutto il mondo con 300 milioni di telespettatori al mondo ogni giorno. In Italia la soap è trasmessa dal 4 giugno 1990, e va in onda su Canale 5.

La soap è ambientata a Los Angeles e la protagonista è la famiglia Forrester, proprietaria di una casa di moda denominata Forrester Creations, e la famiglia Logan. La soap si snoda tra le varie relazioni che nel corso degli anni si instaurano tra i vari personaggi: una delle trame principali è la storia d’amore tra Brooke Logan e Ridge Forrester, che tiene incollati alla tv da trent’anni milioni di telespettatori.

Il sito specializzato blastingnews, ha pubblicato delle anticipazioni sulle puntate di questi giorni, direttamente dall’America, e la protagonista principale è Hope Logan che dichiara guerra ai Forrester, lasciando Ridge e Brooke spiazzati di fronte a questa reazione della ragazza.

Secondo quindi gli spoiler di Beautiful, Thomas Forrester prova ancora dei sentimenti per Hope e vuole che Douglas si trasferisca a casa sua, mentre Liam appoggerà Hope per il bene di Douglas. Hope anche in questa occasione difenderà le sue idee, anche di fronte a Brooke e Ridge, pur di difendere la custodia del bambino.

Nel frattempo la storia tra Ridge e Brooke non molla, dopo anni di tira e molla. Adesso il bello della famiglia Forrester si troverà in mezzo tra Brooke Logan e la dottoressa Taylor Hayes, che combattono a viso aperto per l’amore di Ridge, tanto da sfidarsi addirittura in una gara di pittura, e costringendo Ridge che non sa a chi dare il premio.

Secondo le anticipazioni sulla soap che arrivano direttamente dall’America, Brooke accusa Thomas di usare Douglas per manipolare Hope, mentre sia la Logan che Taylor chiedono con fermezza a Ridge di prendere una chiara posizione sulla custodia del piccolo, per il bene e la serenità del bambino.

Un altro spoiler che arriva sul web, è che nelle ultime puntate di Beautiful, Sheila ha cambiato i connotati ed è diventata Nicolina, con lo scopo di agire indisturbata e portare avanti con forza la sua vendetta.