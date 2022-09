Beauty routine post vacanze, ecco da dove iniziare senza paura di perdere l’abbronzatura

Sappiamo bene, infatti, che pelle e capelli vengono sottoposti a uno stress notevole durante il periodo caldo: afa, umidità, ma soprattutto sole, vento e salsedine sono tutti fattori di rischio da non sottovalutare! Con l’arrivo del mese di settembre, quindi, è bene iniziare con quella che comunemente si chiama beauty routine da rientro. Non servono tantissimi prodotti, ma basta sapere come sceglierli e nondimeno mettere in atto alcuni piccoli accorgimenti per correre ai ripari.

Curiose di saperne di più e di scoprire i miei segreti per una beauty routine settembre pratica, funzionale e smart? Allora, via con il post!

LA BEAUTY ROUTINE DI SETTEMBRE PARTE DA UN’ADEGUATA SKINCARE VISO

La beauty routine da rientro ha delle sue regole, specialmente per quanto riguarda la cura della pelle. Dopo l’estate, infatti, la pelle del viso appare ispessita, spesso spenta a causa dell’abbronzatura che progressivamente tende a scomparire e più in generale “provata”. Alle volte è disidratata e presenta le tanto odiate macchie solari, accompagnate da discromie più evidenti (come vecchie cicatrici da acne, per esempio) a causa dell’esposizione al sole.

ESFOLIAZIONE: UNO STEP FONDAMENTALE PER LA BEAUTY ROUTINE DI SETTEMBRE

Per queste ragioni, la skincare routine di settembre, bellezze, dovrebbe prevedere prima di tutto un’adeguata esfoliazione. Una buona abitudine è quella di utilizzare un tonico viso esfoliante e schiarente, come il famoso Pixi Glow Tonic a base di acido glicolico.

Ricordatevi di effettuare regolarmente (1-2 volte alla settimana) delle maschere viso a base di argilla se la pelle presenta qualche impurità in più del normale. Potrebbe occorrere un trattamento detox, come Caudalie Vinergetic + Masque Instant Detox.

Per le macchie, correte ai ripari con prodotti specifici. I più efficaci e dall’azione intensiva sono sicuramente i sieri viso e più in generale le formulazioni ad alta concentrazione di attivi. A tal proposito, ragazze, uno dei migliori prodotti contro le macchie, da inserire assolutamente nella beauty routine di settembre, è Kiehl’s Clearly Corrective Dark Spot Solution.

Contrastate i segni della stanchezza, solitamente più visibili dopo l’estate specialmente se avete fatto le ore piccole (eheh!), con una buona crema notte. Vi segnalo, per esempio, Lavera Re-Energizing Sleeping Cream, dall’azione energizzante e perfetta anche per le pelli mature.

Ovviamente, bellezze, non occorre che io vi ricordi di struccarvi sempre con grande attenzione la sera e di ritagliarvi, anche al mattino, qualche attimo in più per una corretta detersione del viso.

Anche la pelle del corpo richiede delle cure ad hoc dopo l’estate, soprattutto se si è stati al mare. Non può mancare lo scrub per il corpo, da effettuare con regolarità 1-2 volte alla settimana. Ve ne segnalo uno ottimo del brand Bondi Sands, a base di cocco e sale marino: ha un profumo delizioso ed è molto efficace!

Il sole stressa tantissimo la pelle, per cui nella beauty routine di settembre non può mancare un’idratazione del corpo profonda e intensa. Assicuratevi la giusta dose di nutrimento e idratazione utilizzando un olio corpo, più ricco della classica crema e adatto a questo periodo dell’anno. Kiehl’s, per esempio, firma Creme de Corps Nourishing Dry Body Oil, un olio secco molto nutriente perfetto da usare specialmente dopo la doccia e lo scrub.

Un altro aspetto da tenere presente quando si torna dalle vacanze al mare è l’abbronzatura che, inesorabilmente, pian piano tende a sparire. Può succedere che alcune parti del corpo si schiariscano prima di altre: per mantenere un colorito omogeneo, bellezze, vi suggerisco di aiutarvi con le gocce autoabbronzanti corpo. Sono facili da usare – si possono tranquillamente miscelare con la crema – e assicurano una bella tintarella naturale. Tra le migliori ci sono quelle di Tan-Luxe.

Attenzione: gli autoabbronzanti necessitano, obbligatoriamente, di una “base” ben esfoliata e idratata per rendere al meglio. Altrimenti, rischiate di ritrovarvi a macchie!