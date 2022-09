Ferma l’autobus all’improvviso: quello che accade dopo lascia i passeggeri senza parole

Il gesto dell’autista ha lasciato tutti senza parole, sicuramente qualcosa che non ci si aspetta ma che ha permesso di fare veramente la differenza.

La storia è accaduta ad Acquavogliera tra San Gemini e Terni dove un’autista stava iniziando la sua giornata di lavoro quando si è reso conto che c’erano due cani in mezzo alla strada. Così, senza pensarci due volte, ha scelto di farli entrare con grande fatica nel mezzo per portarli in salvo.

Ovviamente i due erano molto spaventati ma questo è stato veramente importante per salvare loro la vita e anche agli automobilisti che avrebbero potuto subire gravi conseguenze.

Ferma l’autobus e salva due cani

Una giornata come tante per Carletto che stava iniziando il suo lavoro. Doveva essere come gli altri giorni e invece ha notato due cani, molto belli e con collare, che vagano spaventati e soli in strada. Essendo impauriti avrebbero potuto seriamente mettere in difficoltà gli automobilisti, magari causando un incidente. Indispensabile l’aiuto dei carabinieri che sono intervenuti sul posto a sostegno dell’uomo, permettendo di evitare ogni altro problema.

L’autobus era ancora fuori servizio ad Acquavogliera, sulla strada per San Gemini, quando l’uomo ha notato intorno alle 7.45 i due animali. Due pastori tedeschi stupendi, un maschio e una femmina, che apparivano molto nervosi e continuavano ad attraversare ripetutamente la strada. L’uomo si è fermato e intanto ha allertato i carabinieri di San Gemini che sono arrivati sul posto e hanno bloccato il traffico.

A quel punto il conducente ha potuto con cautela avvicinarsi agli animali. Questi volevano scappare e avevano paura così ha pensato all’unica soluzione possibile: farli salire sul bus. Intanto i militari hanno contattato il personale veterinario dell’ASL che ha effettuato i dovuti controlli sugli animali e li ha presi quindi in consegna. Grazie al microchip di cui erano dotati è stato facile rintracciare i proprietari e consentirli così di recuperare i cani che erano scappati.

I cani alla fine fuggiti da un’abitazione vicina così sono stati portati a destinazione per la felicità dei padroni che hanno potuto riabbracciare i loro amici pelosi. A volte basta veramente poco per fare la differenza e cambiare la giornata delle persone con cui condividiamo gli spazi.

Se quell’uomo si fosse girato dall’altra parte probabilmente i cani ancora spaventati avrebbero causato un brutto incidente perdendo la vita, per la disperazione dei padroni che erano sulle loro tracce. Grazie all’attività invece di questo signore e dei carabinieri del posto è stato possibile raccontare una favola a lieto fine.