Il weekend è lontano, ma il divertimento è al top per questi segni in vena di festeggiamenti

Siamo a metà settimana, ed il weekend è lontano. Ma il divertimento in questa giornata contagia alcuni segni del nostro zodiaco. Ecco quali sono.

Una giornata decisamente allegra quella che passeranno i nostri amici segni. Ma non tutti…vediamo le stelle a chi si riferiscono.

Siamo ad inizio settembre, e la nostra domanda è: come è andato questo rientro? speriamo che le vostre ferie siano state rilassanti, o che magari siate ancora in vacanza.

Oroscopo di mercoledì 7 settembre, avanti con il divertimento!

La giornata di oggi ha un mood ancora molto estivo. Sorrisi e divertimento aspettano alcuni segni. Non resta quindi che metterci comodi e leggere insieme cosa dicono le stelle.

I nati il 7 settembre sono del segno zodiacale della Vergine, ed il santo del giorno è Santa Regina di Alise (Vergine e martire). Chi nasce in questo giorno ha moltissimi pregi che lo rendono una persona amabile, socievole, e punto di riferimento in tutte le questioni pratiche e personali; determinazione e ambizione aiutano i Vergine nati oggi ad avere successo, o comunque a non accontentarsi di ciò che vedono. Tra i pochi difetti di chi è nato oggi, c’è l’intransigenza e l’essere spietato, proprio per la voglia di arrivare a tutti i costi dove si vuole.

Oggi, nella storia, sono accaduti dei fatti importanti. Nel 1533 Anna Bolena, regina d’Inghilterra, dà alla luce la futura Elisabetta I; nel 1860 Giuseppe Garibaldi, a capo dei suoi Mille in camicia rossa, entra a Napoli, proveniente dalla Calabria, accolto da liberatore.

Nel 1999 un terribile terremoto ad Atene causa la morte di 143 persone.

In questa data sono nati personaggi importanti come Giuseppe Gioacchino Belli, Stefano Feltri, Gloria Gaynor, Giuni Russo, Dario Argento. Nel 2005 muore a Roma, all’età di 72 anni, il musicista e cantautore Sergio Endrigo. Ma torniamo ai giorni nostri, ed al nostro oroscopo di oggi. Vediamo cosa ci dicono le stelle.

Giornata decisamente solare per 3 segni zodiacali. Il primo segno a sorridere oggi è il Cancro, che sta vivendo un momento bello in tema di sentimenti. Oggi è la giornata ideale per buttarsi nel divertimento in compagnia della persona che vi sta a cuore!

Il segno del mese, la Vergine, oggi vivrà molte emozioni belle, soprattutto in amore. Anche la sfera professionale vi sorride, e allora…godetevi la giornata, e magari questa sera organizzate una bella cena o un aperitivo in compagnia.

Gli amici dello Scorpione vede tutto rosa oggi, perché ha fiducia ritrovata in amore e anche nel lavoro. Giornata rilassante, staccate presto e fate un giro, approfittate delle giornate ancora belle e lunghe.