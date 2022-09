Primo appuntamento, sopresa per la nuova stagione: fans in fibrillazione

I fans sono in fibrillazione per la sorpresa nella nuova stagione di Primo Appuntamento.

Primo Appuntamento sta per tornare con una bellissima sorpresa per gli appassionati del programma.

Nella nuova stagione, infatti, ci sarà un inaspettata sorpresa per tutti i fans del programma televisivo.

Una sorpresa per la nuova stagione di Primo appuntamento

Primo appuntamento sta per tornare e Flavio Montrucchio è tra i volti di punta della stagione di Discovery Italia che sta per riaprirsi, già a partire da questa settimana con i cavalli di battaglia di Real Time.

Il programma è giunto al suo settimo anno di vita ed il quinto nelle mani del conduttore televisivo. Infatti, l’azienda sta scommettendo in particolar modo su questo format e sul conduttore, già premiato da 35 prime serate nella scorsa stagione. Primo Appuntamento ha toccato più volte il mezzo milione di spettatori ed il 2% di share, dato interessante per una rete come Real Time.

Le prime 8 puntate del 2017 sono state un trampolino di lancio per l’affermazione nel 2018, ma con l’approdo di Montrucchio nel 2019, il programma ha aumentato notevolmente lo share. Infatti, le puntate nel 2020 sono aumentate a 20 e confermate anche nel 2021.

A tutto questo si aggiunge lo spin off di Primo Appuntamento Crociera, l’edizione primaverile del dating show, con la seconda stagione trasmessa da aprile a giugno 2022 sempre condotta da Montrucchio. Una versione che ha sfiorato sul pubblico totale i 500.000 spettatori, con oltre il 2.3% di share.

Da oggi martedì 6 settembre 2022, Primo Appuntamento torna con ampio anticipo rispetto alla sua abituale collocazione. Solitamente in onda a partire da gennaio, il programma mette il turbo e torna in onda con un nuovo ciclo di 15 puntate colme di storie da scoprire.

Il format ormai è conosciuto e si basa sulla combinazione di appuntamenti al buio tra single speranzosi di trovare l’amore, conoscendosi ad una semplice cena al ristorante che potrebbe riservare sorprese, dolci o amare.

Flavio Montrucchio sarà pronto a dispensare consigli, con un occhio attento agli incontri che si susseguiranno all’interno del ristorante.

Il suo lavoro però quest’anno sarà più impegnativo delle scorse edizioni. Infatti, per la prima volta, Primo Appuntamento coprirà l’intera stagione di Real Time quasi in continuità. Dopo la conclusione dei primi 15 episodi del programma, ci sarà una pausa natalizia che porterà ad un’altra tranche di puntate inedite, in onda da gennaio fino all’aprile 2023.

Inoltre, se dovessero confermare la terza edizione dello spin-off Primo Appuntamento Crociera, insieme alla versione classica del programma, Flavio Montrucchio potrebbe essere continuativamente in onda fino all’inizio dell’estate 2023.