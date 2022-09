Prosciutto crudo o cotto? Ecco quale dovresti scegliere se sei a dieta

E’ la domanda delle domande quando si deve seguire una dieta: è meglio scegliere il prosciutto crudo o quello cotto?

Quando siamo a dieta, e dobbiamo seguire un regime alimentare per dimagrire, è necessario scegliere gli alimenti più adatti. Ma il prosciutto è tra questi?

L’estate sta per finire, o almeno dovrebbe. Le temperature infatti, non tendono a calare di molto, ed ancora in gran parte dell’Italia il caldo si fa sentire.

Prosciutto crudo o cotto, quale scegliere se sei a dieta

Anche se l’estate sta per finire, in realtà il problema del mantenersi in forma e in linea non è assolutamente tramontato, anzi. Per il benessere è sempre importante stare in salute ed evitare quindi ogni tipo di eccesso.

Se è vero che prima delle vacanze c’è spesso la corsa per mettersi in forma per la famosa prova costume, durante le ferie si tende a lasciarsi andare, a godersi il relax e a concedersi un meritato sgarro in più. E’ importante, lo dichiarano anche i nutrizionisti, concedersi qualche sfizio ogni tanto, quando si segue un regime alimentare molto curato.

Moltissime volte ci siamo chiesti ed abbiamo chiesto se è meglio mangiare prosciutto crudo o cotto, quando si è a dieta. Come sappiamo, ogni piano alimentare dovrebbe essere personalizzato e seguito da specialisti, ma ecco intanto alcune informazioni che possono risultare utili e magari sfatare qualche falso mito.

E’ credenza comune pensare che il prosciutto cotto sia più leggero, digeribile, e meno grasso. Insomma, generalmente si preferisce acquistarlo, soprattutto quando sulle confezioni leggiamo le diciture “light”, “leggero”, ecc. In realtà il prosciutto cotto, essendo una carne conservata, ha appunto al suo interno dei conservanti, sia naturali (come il sale della salamoia), ed altri additivi alimentari quali nitriti e i nitrati, glutammati, polifosfati, latte in polvere e caseinati, e ascorbati.

Ciò significa che il prosciutto cotto contiene un rilevante quantitativo di sale, grassi e carboidrati, quindi dal punto di vista nutrizionale non risulta particolarmente indicato per una dieta ipocalorica. Il prosciutto crudo al contrario contiene meno grassi, più vitamine e sali minerali, oltre che maggiori quantità di proteine rispetto al cotto.

Per questi motivi, tra i due sembrerebbe più opportuno optare per il prosciutto crudo, ma bisogna sempre ricordare che quando si segue un’alimentazione al fine del dimagrimento, spesso il prosciutto potrebbe non essere indicato, soprattutto per l’alta quantità di sale. E non solo, bisogna sempre fare attenzione se si hanno problemi particolari di salute, legati al dover evitare grassi e sale.