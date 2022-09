Rai sotto shock: si è spento uno dei volti più amato del TG

Un volto molto amato del TG della RAI si è spento, e tutti i telespettatori e l’azienda sono rimasti sotto choc.

Una brutta notizia ha scosso il mondo televisivo, ed in particolare la tv di Stato, con la scomparsa di uno dei volti tra i più amati del telegiornale.

La notizia ha scosso tutto il mondo della comunicazione televisiva, regalando un inizio di settembre davvero triste al mondo del giornalismo.

Ivana Buselli, la malattia l’ha portata via a solo 58 anni

La notizia è arrivata il 1 settembre, ed ha sconvolto i colleghi e responsabili dell’azienda della tv di Stato.

Si è spenta a Trento, nella sua casa, la giornalista Ivana Buselli, un volto noto della Rai. La Buselli aveva solamente 58 anni, e la notizia della scomparsa prematura della giornalista ha scosso tutto il mondo Rai, che si è stretto intorno al marito Guido, il fratello Bruno e gli amici.

La Buselli è stata colpita da una malattia veloce e molto aggressiva, che in poco tempo purtroppo l’ha portata via, ad una età molto giovane. La giornalista, storica conduttrice e vicecaporedattrice della sede di Trento, ha rappresentato un personaggio importante dell’informazione radio televisiva regionale, ed ha regalato negli anni la sua esperienza al servizio dei colleghi e dell’azienda.

I colleghi del TG Rai di Trento, sconvolti dalla notizia, la ricordano come una donna “intelligente, garbata e ferma”, che è entrata per molti anni nelle case dei telespettatori trentini, per raccontare una regione storica e molto amata del Nord Italia.

Tutto il mondo del giornalismo piange la scomparsa della Buselli, e tanti sono stati i messaggi di affetto, ricordo e cordoglio. La Rai, l’azienda per la quale lavorava la Buselli, ha scritto: “A lei è legata una delle pagine più importanti dell’informazione radio televisiva regionale. È entrata per anni nelle case dei telespettatori con garbo, intelligenza, fermezza per raccontare il suo Trentino”.

I colleghi della Rai di Trento e di Bolzano hanno dedicato nella pagina ufficiale Facebook un pensiero diretto verso chi l’ha amata “A Guido, il marito, e Bruno, il fratello, la vicinanza e l’abbraccio di tutta la squadra Rai di Trento e di Bolzano. Ciao Ivana, un grande grazie per la strada percorsa insieme”.

Colleghi di Ivana si sono espressi sui propri profili per salutare affettuosamente la collega, come il messaggio di Vittorio Di Trapani sulla sua pagina Twitter, che ha commentato “Se n’è andata Ivana Buselli, Tgr Rai Trentino. Sapevo che lottava contro la malattia, ma quando l’avevo vista a giugno avevo pensato che il peggio fosse alle spalle. Un abbraccio alla famiglia e alla redazione“.