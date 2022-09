Totti e Ilary tornano insieme: la villa ha fatto il miracolo?

La storia di Francesco Totti e Ilary Blasi arriva ad una nuova svolta, questa volta le voci dichiarano di un ritorno della coppia sotto lo stesso tetto nella casa dell’EUR. La notizia ha immediatamente destato l’attenzione dei fan che sperano in un ritorno di fiamma.

La coppia sarebbe tornata a vivere insieme nella maxi villa, dopo le vacanze separati e le innumerevoli voci che si sono rincorse in queste settimane sulle sorti della loro relazione, tradimenti, gravidanze e molto altro, c’è un nuovo fatto effettivo.

Totti e Ilary sono di nuovo a casa insieme, tuttavia se la notizia fa sognare i fan, bisogna fare chiarezza perché la vicenda non è come sembra.

Totti e Ilary tornano insieme nella villa all’Eur

I due infatti sarebbero tornati a vivere insieme nella villa all’Europa con i figli per un motivo specifico. Ilary e Totti sono separati da un anno, o almeno così raccontano le voci, tuttavia solo negli ultimi mesi è stata resa nota la separazione.

La villa è molto grande e conta 25 stanze quindi ognuno di loro avrà un’ala diversa e potranno anche non incontrarsi mai. Questa decisione è stata presa per la questione separazione o meglio per quello che bisognerà fare dal punto di vista legale. A breve infatti la separazione verrà ufficializzata e bisognerà procedere con tutta la trafila burocratica.

Nonostante le dichiarazioni ufficiali infatti quando è stata annunciata la fine del loro matrimonio l’11 luglio, la coppia di vip è ancora marito e moglie. Quindi, anche se probabilmente come riporta il gossip hanno una nuova relazione, sono di nuovo in casa insieme. Certo, non si parla di una piccola dimora ma di una villa extra lusso con molteplici stanze, tanti bagni e molte stanze dove potersi rilassare con amici e ospiti senza intralciare la vita dell’altro.

Sembra che la decisione sia di una consensuale ma ovviamente la storia potrebbe cambiare. Il problema infatti è la divisione del patrimonio di famiglia. Ilary Blasi si è affidata all’avvocato Alessandro Simeone, Francesco Totti si è rivolto ad Antonio Conte e Annamaria Bernardini de Pace. I due al momento sembrano avere rapporti civili anche se freddi.

Evidentemente sono stati proprio gli avvocati a dire alla coppia di riunirsi sotto lo stesso tetto, almeno fino a quando i beni non saranno ufficialmente suddivisi e ognuno potrà accedere alla sua parte. Siamo di fronte ad un patrimonio di grande valore e quindi la situazione potrebbe essere meno semplice di quello che comunemente avviene in una coppia.