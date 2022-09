3 segni oggi non sono in gran forma, ecco chi deve mettersi a dieta

Il nostro oroscopo torna puntuale anche questa mattina. Leggiamo bene cosa ci dicono le stelle, soprattutto per 3 segni non proprio in forma.

Oggi giovedì 8 settembre le stelle ci danno il buongiorno, ma ci avvisano anche di fare attenzione a…qualche acciacco. Vediamo di cosa si tratta.

Settembre è iniziato, e con lui una nuova stagione lavorativa e di impegni. Ma forse qualche segno zodiacale ha peccato un pò di gola? per le stelle…forse sì!

Oroscopo di giovedì 8 settembre, tutti a dieta!

I nati in questa data sono del segno della Vergine, ed il segno di oggi è San Sergio I (Papa). Chi è nato in questa data ha molte caratteristiche del segno della Vergine.

Coloro che sono nati in questa data si dimostrano molto impegnati, che hanno un’influenza nelle situazioni e nelle persone che li circondano, ma il lato più orgoglioso e l’inclinazione ad essere spesso rigido e fin troppo ligio, lo porta ad avere spesso problemi. Il lato troppo inquadrato della Vergine esce spesso fuori, e questo può rendere più difficili situazioni che in realtà non lo sono.

In questa data sono nati molti personaggi noti come Ludovico Ariosto, Serena Bortone, Lucilla Agosti, Gianni Brera, Ornella Boccafoschi, mentre nel 2009 muore il popolare conduttore Mike Bongiorno. In questa data, nel 1504, viene inaugurata davanti a Palazzo Vecchio a Firenze la statua del David realizzata da Michelangelo Buonarroti.

Nel 1943 il capo del governo, Pietro Badoglio, comunica con un messaggio radio che l’Italia ha chiesto e ottenuto l’armistizio dagli Stati Uniti. Nel 1974 il presidente statunitense Gerald Ford perdona l’ex-presidente Richard Nixon per tutti i crimini che questi potrebbe aver commesso mentre era in carica; è lo Scandalo Watergate.

Ma torniamo ai giorni nostri, e leggiamo cosa hanno da dirci le stelle. Oggi si parla di consigli di benessere, ed in particolare di dieta. Vediamo a chi tocca!

Il primo segno dello zodiaco, l’Ariete, ha la Luna in opposizione ed oggi quindi il nervoso si fa sentire. Vi sentite confusi e probabilmente gonfi da un’estate in cui vi siete lasciati andare. Nervosismo e alimentazione poco attenta…le stelle consigliano dieta.

Gli amici del Cancro non sono ancora entrati nel giusto mood della ripresa di Settembre, ed hanno la pancia un pò sottosopra. Troppi gelati questa estate? Un pò di detox e si riparte.

Il Leone anche si è concesso sgarri e carboidrati in eccesso. Si vede da quei pantaloni che proprio non ne vogliono sapere di entrare in questi giorni! Prima di comprare vestiti nuovi, abbiate pazienza e seguite un regime più pulito. Tutto si sistema.