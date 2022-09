Beautiful, matrimonio in vista: ecco le anticipazioni made in USA

La serie Beautiful continua ad animare con grande clamore e vicende scoppiettanti che la rendono a tutti gli effetti la soap più fortunata di sempre.

Gli episodi di settembre andranno in onda dal lunedì al venerdì dalle 13.40 alle 14.10 e il sabato dalle 13.40 alle 14.25 mentre la domenica dalle 14 alle 14.20 circa.

In queste prossime puntate ci sarà tanto a cui fare attenzione, Brooke con il servizio fotografico, una proposta di matrimonio “immediata”, un terremoto che anima la famiglia.

Anticipazioni Beautiful

Sicuramente la vicenda più rilevante è il matrimonio di Finn che vorrebbe convolare immediatamente a nozze con una cerimonia rapida e anche casalinga. Tuttavia Steffy non è molto soddisfatta di questa idea perché vuole conoscere prima i suoi genitori ed è quindi strana e mostra un comportamento non propriamente soddisfacente per il futuro sposo.

Intanto Zende e Paris parlano di Quinn, non propriamente bene e Carter continua ad andare a letto con lei con tutti i problemi che ne derivano. Eric infatti chiama Carter e proprio per un caso fortuito non scopre anche Quinn. Nonostante la sua chiarezza con Carter, lui non sembra volerla abbandonare. Brooke intanto chiede a Ridge di diventare co-amministratore, almeno finché Steffy non torni a tempo pieno.

Paris si rivolge a Steffy per la Fondazione, tuttavia quando Steffy e Finn vengono a saperlo, quando Zoe ormai è a Parigi in albergo, le offrono di trasferirsi a casa loro. Brooke chiede ad Eric del suo divorzio, Ridge invece è lieto che il padre abbia finalmente perdonato Carter.

Dopo l’invito Paris accetta e sceglie di andare da Steffy felicemente, Wyatt invece chiede alla madre perché ha mandato all’aria il suo matrimonio. Quinn allora spiega che la relazione con Carter ha profondamente ferito il marito.

Eric annuncia ufficialmente di non voler più vedere Quinn alla Forrester e di voler quindi dire addio alla linea di gioielli. Tuttavia Carter lo invita a ripensarci, optando per un lavoro fuori sede così da salvare la situazione. Wyatt continua a litigare con Quinn e lei quindi lo lascia. Carter vuole ringraziarla, pensando che ha salvato la sua collezione e quindi la invita proprio a casa sua. Una situazione che si fa molto strana.

Carter e Quinn poi ripensano alla loro situazione e alla relazione, non sembra sia realmente tutto terminato. Brooke e Ridge parlano di Quinn e sembrano molto delusi. Ridge alla fine ammette che perdere i gioielli sarebbe stata una perdita economica veramente notevole.