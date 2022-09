Finalmente puoi smettere di spendere per il beauty: ce lo svelano le celebrità

Sei una di quelle persone che spendono per il beauty? le celebrità ci dicono come smettere di farlo, guarda con i tuoi occhi!

Le spese per la bellezza sono molte, e durante l’anno vanno ad incidere sul budget di molte famiglie. Dalla pelle del viso e del corpo, fino ai capelli, gli Italiani amano acquistare molti prodotti.

Ogni giorno moltissime persone acquistano prodotti e si dedicano al loro make up, con una beauty routine che prende anche parecchio tempo della giornata.

No make-up, la rivoluzione delle celebrità

Si chiama ageism, ed è la discriminazione nei confronti di chi non è più giovane, un argomento di cui si parla ancora poco, ma che è davvero importante affrontare.

Come sappiamo, viviamo in un’epoca che da molta importanza, complice internet ed i social network, alla bellezza ed al fattore estetico in generale. Purtroppo conosciamo fenomeni di vera e propria discriminazione nei confronti di chi è ritenuto diverso dai canoni che la società impone, e che ora vengono creati ad arte sui social. Uno di questi è la critica nei confronti di chi è più avanti con l’età.

Ed è proprio su un social network che una diva ha voluto affrontare l’argomento a viso aperto, nel vero senso della parola. Parliamo dell’attrice Michelle Pfeiffer, che all’età di 64 anni si è fatta, come altre sue colleghe, paladina del no-make up, mostrandosi in foto senza ritocco e senza trucco.

Altra star sostenitrice del no al trucco è la bellissima Gwyneth Paltrow, quasi cinquantenne, l’ex top model Kate Moss, entrambe sul web con scatti completamente struccate e molto naturali. Le celebrità, man mano che passano gli anni, stanno sempre più lasciando il passato sotto i riflettori, pieno di ore di trucco e parrucco, per mostrarsi al naturale ed in situazioni quotidiane che le fanno sentire più vicine al pubblico.

Il messaggio che molti personaggi famosi vogliono mandare è importante, perché nessuno è esente da critiche sui social, che come sappiamo sono diventati un luogo in cui gli haters si scatenano con più aggressività. Non possiamo non ricordare riguardo questo discorso, le grandi critiche che ha subito la compagna di Keanu Reeves, Alexandra Grant, che si è mostrata sempre al naturale, senza trucco e con i capelli bianchi.

Le foto della donna vicino all’attore, hanno scatenato moltissime critiche e battute fuori luogo sulla differenza estetica tra lei ed il famoso compagno, sex symbol molto amato dal pubblico femminile.