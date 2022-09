La star ha confessato sui social “Ho il cancro”, e lascia tutti senza parole

“Ho il cancro”, sono le parole semplici e dure di una star che ha lasciato tutti senza parole. Vediamo di chi si tratta.

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno, e riguarda una star amatissima dal pubblico di tutto il mondo.

Purtroppo il cancro, come tutte le malattie, non guardano chi sei, se sei famoso o meno, ricco e povero. Le malattie rendono tutti uguali.

Jane Fonda e l’annuncio shock sul cancro

Nell’era di internet e dei social, molte star rendono pubblica sempre di più la loro vita privata, oltre che alla loro attività sotto i riflettori.

Tra le tante star che condividono con il pubblico tutto ciò che accade, c’è l’intramontabile Jane Fonda. L’attrice è sempre stata un’icona di bellezza oltre che di carattere, e tutti la ricordiamo dai mitici anni ottanta, quando fu la paladina del fitness da casa. Con il passare degli anni, la carriera della Fonda si è arricchita di film e partecipazioni, compreso il premio Oscar, con un successo davvero inarrestabile.

Negli ultimi anni Jane Fonda ha fatto parlare di sé soprattutto per la passione come attivista nei confronti di tematiche ambientali e accesso alle cure. Paladina presente e impegnata, Jane ha sempre pubblicato sulle sue pagine ufficiali le sue battaglie.

Purtroppo l’ultima battaglia, purtroppo, non riguarda la difesa degli altri, ma quella contro una malattia che l’ha colpita, e della quale ha voluto parlare pubblicamente attraverso un post sul suo canale Instagram. Sotto una foto in primo piano, l’attrice ha scritto “Cari amici, ho qualcosa di personale che voglio condividere. Mi è stato diagnosticato un linfoma non Hodgkin e ho iniziato i trattamenti chemioterapici”.

E poi continua nel post “Questo è un cancro molto curabile. L’80% delle persone sopravvive, quindi mi sento molto fortunato. Sono anche fortunato perché ho un’assicurazione sanitaria e ho accesso ai migliori medici e trattamenti. Mi rendo conto, ed è doloroso, di essere privilegiato in questo. Quasi tutte le famiglie in America hanno avuto a che fare con il cancro in un momento o nell’altro e troppe non hanno accesso all’assistenza sanitaria di qualità che sto ricevendo e questo non è giusto”.

Oltre ad aver fatto riferimento quindi alla sua battaglia sul diritto alla salute, la Fonda ha anche parlato nel post sulle “cause in modo da poterle eliminare. Ad esempio, le persone devono sapere che i combustibili fossili causano il cancro. Così fanno i pesticidi, molti dei quali sono a base di combustibili fossili, come il mio“.