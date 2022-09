Si finge agente immobiliare e tenta di rapinare un uomo: arrestato

Un uomo è stato arrestato dopo aver finto di essere un agente immobiliare e dopo aver tentato di rapinare una persona.

L’uomo di 48 anni si è finto un agente immobiliare ed ha cercato di estorcere denaro ad una persona in cerca di un appartamento in affitto.

La vicenda è accaduta a Roma, precisamente vicino il quartiere di Primavalle, e l’uomo è stato arrestato dalla polizia.

Un uomo si finge agente immobiliare e viene arrestato

Un ragazzo stava cercando un appartamento in affitto nel quartiere Battistini e si rivolge ad un amico per avere un supporto nella ricerca. L’amico, a sua volta, gli presenta un agente immobiliare ed, insieme a lui, vanno a visionare una casa da prendere in affitto, nei pressi del civico 504 di via Mattia Battistini, nell’omonimo quartiere a nord di Roma.

Il ragazzo si mostra entusiasta dell’appartamento visionato e, solamente a quel punto, l’agente immobiliare chiede una somma in acconto. La richiesta spropositata ha fatto insospettire la vittima che si è immediatamente rivolta alla polizia.

Quando l’uomo ha incontrato l’agente immobiliare, anche i poliziotti si sono recati all’appuntamento restando in disparte ed assistendo al parapiglia nato dalla richiesta di soldi. L’agente immobiliare ha tentato di strappare il denaro dalle mani del ragazzo, vittima della truffa. A quel punto, i poliziotti sono intervenuti arrestando l’uomo con l’accusa di tentata rapina a lesioni. L’uomo arrestato, in realtà, era solamente un finto agente immobiliare.

Le frodi e le truffe sono diffuse in tutto il mondo. Infatti, solamente nel 2021 si sono verificate oltre 260 milioni di truffe a livello globale, per un totale di perdite pari a circa 41,3 miliardi di euro, il 15% in più rispetto all’anno precedente.

Secondo Altroconsumo, tra il 2020 e il 2021 l’Italia è stato il paese europeo dove le truffe sono cresciute di più. Tra agosto 2020 e luglio 2021 in Italia si sono registrate 77.621 truffe relazionate al cybercrimine, con una crescita del 16% rispetto al periodo precedente e i danni stimati sono intorno ai 156,6 milioni di euro.

Il Paese ad aver subito il maggior numero di truffe nel 2021 è il Brasile, con un totale stimato di 125.410.052 truffe in tutto il Paese e circa 590 truffe ogni 1.000 persone nel 2021. Segue l’India con un totale stimato di 120.000.000 di truffe, circa 87 truffe ogni 1.000 persone.

I Paesi europei maggiormente colpiti sono la Svezia con un incidenza di 14 persone ogni 100, il Regno Unito con 13 persone ogni 100, l’Ucraina con 7,98 e i Paesi Bassi con 6,9. L’Italia si posiziona al decimo posto con 1,3 ogni 100.