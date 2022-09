Beautiful, le anticipazioni dall’America gettano nel panico i telespettatori

Beautiful non perde un colpo, e questa settimana dall’America arrivano colpi di scena che fanno tremare i telespettatori, come quelli di Bill e Liam.

Beautiful (The Bold and the Beautiful è il titolo originale americano) va in onda dal 23 marzo 1987, ed è una soap opera creata da William J. Bell e Lee Phillip Bell per la CBS.

Beautiful viene trasmessa in circa 100 paesi ed è la più seguita in tutto il mondo con 300 milioni di telespettatori al mondo ogni giorno.

Beautiful, la settimana riserva ancora dei colpi di scena

La soap, che in Italia è trasmessa dal 1990, va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì con un episodio frazionato dalle ore 13:40 alle 14:10 circa, il sabato con episodi frazionati dalle ore 13:40 alle 14:25 circa, e la domenica con episodi frazionati dalle 14.00 alle 14:20 circa.

Continua la settimana di programmazione della soap dal 5 settembre all’11 settembre, e il pubblico resta appassionato più che mai alle vicende dei protagonisti della saga dei Forrester. Riassumendo la settimana con Blastingnews, Justin sarà finalmente messo con le spalle al muro da Hope che, grazie a un video trovato sul cellulare di Thomas, riuscirà a convincere il tenente Baker dell’innocenza di Liam e Bill. Finn lascerà senza parole Steffy, chiedendole di diventare sua moglie.

Justin ha rinchiuso Thomas in una gabbia per vendicarsi di Bill, ma è stato scoperto e messo spalle al muro da Hope e il giovane della famiglia Forrester. I due vanno da Baker per raccontare l’accaduto, e proprio mentre il tenente sta per chiudere Liam in una cella di massima sicurezza, arriva il video trovato sul cellulare di Thomas, che scagiona e fa rilasciare Bill e Liam. Sul versante Eric, vediamo Quinn lasciare la Villa di Forrester dopo la scoperta del tradimento con Carter che ha lasciato interdetti anche Ridge e Brooke. Carter chiede a Quinn di difenderla nella causa di divorzio.

Justin, nonostante la richiesta di perdono verso Bill, viene da quest’ultimo licenziato, e cancellato per sempre dalla vita privata e dal lavoro. Amore a gonfie vele invece per la coppia Finn-Quinn, che presto convolerà a nozze grazie alla proposta di Finn alla sua metà. Ma anche su questo versante non mancheranno i colpi di scena, visto che si parla di qualcuno che dal passato tornerà per turbare la nuova famiglia che sta per formarsi.

La soap è ambientata a Los Angeles, vede dopo anni il suo fulcro nella competizione tra la Forrester Creations e le altre aziende di Los Angeles come la Spectra Fashions (poi diventata Spectra Couture), le Marone Industries, la Jackie M Designs, la Spencer Publications e la Quinn Artisan Jewelers.