Che cosa ha ucciso la Regina Elisabetta? Le cause della morte emergono all’improvviso

Come è morta la Regina Elisabetta? le cause della morte della sovrana emergono all’improvviso.

La sovrana più longeva della nostra epoca è scomparsa giovedì 8 settembre, lasciando senza parole il mondo intero.

Mentre il mondo piange una delle figure più importanti della storia, ancora restano misteriose le cause della morte della Regina, avvenuta a Balmoral nella giornata di ieri.

Elisabetta, dal Covid alle voci sul cancro

La giornata di giovedì ha messo subito in allarme sin dal mattino i medici che si occupano della salute della Regina, che hanno deciso di avvisare tutta la famiglia reale del peggioramento dello stato di salute della sovrana.

L’ultimo impegno pubblico a cui ha partecipato Elisabetta II è stato due giorni prima della sua morte, con l’incontro con il nuovo primo ministro Liz Truss, il cui incarico è avvenuto a Balmoral e non a Buckingham Palace come da protocollo, proprio a seguito delle raccomandazioni dei medici di restare in Scozia sotto stretto controllo.

A seguito dell’avviso dei medici, la famiglia reale si è immediatamente recata al capezzale della Regina nella tarda mattina di giovedì. Ad arrivare per primi Carlo e Camilla, mentre il resto della famiglia reale è stata trasportata a Balmoral tramite un jet. Harry si è messo in viaggio per raggiungere la nonna, e sia lui che William sono arrivati in Scozia senza le consorti Meghan e Kate.

A quanto riportato dai media, le condizioni di salute della sovrana sarebbero peggiorate sin dal giorno precedente, e un indizio importante sono i vistosi lividi alle mani, ben visibili nelle ultime foto della regina durante l’incontro con il premier Truss, un segno dell’inserimento di aghi per dei trattamenti. La sovrana è apparsa sorridente, e descritta da palazzo come “anziana e non malata”.

Richard Sumner, corrispondente della Bbc esperto della Famiglia reale, aveva raccontato poche ore prima del decesso che “Chi l’ha vista dice che mentalmente è lucidissima, e molto interessata a tutto, ma sembra che il suo corpo inizia a perdere colpi benché non sia ancora chiaro in che modo, o quanto seriamente”.

Ultimamente Nicholas Witchell ha riportato alcune voci che parlano della regina colpita dal cancro, voci mai confermate. La sovrana a febbraio era stata colpita dal Covid, che aveva superato con sintomi lievi ma con conseguente stanchezza. La debolezza si vedeva negli ultimissimi tempi, con una immagine della regina sempre accompagnata dal bastone e sempre più ricurva.

Di ufficiale al momento ci sono le notizie sulle ultime ore della Regina, che come spiegato dall’annuncio ufficiale di Buckingham Palace, “è morta serenamente a Balmoral“.