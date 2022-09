Che fine faranno ora i cani di Sua Maestà? La decisione più dolorosa

La morte della Regina Elisabetta fa nascere molte domande, tra le quali che fine faranno i suoi adorati cani. La decisione potrebbe essere dolorosa, anche in questo caso.

A poche ore dall’annuncio della morte della sovrana d’Inghilterra, in molti si chiedono cosa ne sarà dei suoi cani, da sempre al fianco della monarca.

La data dell’8 settembre resterà nella storia, ed è una data triste per tutto il mondo. La Regina Elisabetta d’Inghilterra è deceduta, all’età di 96 anni.

Elisabetta, che ne sarà dei suoi adorati corgi?

Elisabetta II d’Inghilterra quest’anno ha festeggiato il Giubileo di Platino, ovvero i 70 anni passati sul trono della sua nazione, un record per la corona inglese.

La Regina ha avuto dei tratti distintivi e costanti, tra i quali la presenza dei suoi cani sempre al suo fianco. Moltissime sono, infatti, le foto che ritraggono la sovrana allegra con accanto i suoi amici a quattro zampe. La passione per i cani, Elisabetta sembra averla ereditata dalla Regina Madre, e la razza che da sempre è stata la prescelta è quella del Welsh Corgi Pembroke, semplicemente conosciuto come corgi.

Questo cane da pastore, di origine britannica, ha un aspetto molto buffo, con gambe corte e corpo lungo, simile ad un bassotto, ma il pelo che ricorda quello della volpe. Intelligente, giocherellone e fedele, il corgi è stato scelto dalla Regina come razza di quasi tutti i cani che ha posseduto nella sua vita, circa 30. Insieme ai corgi, la Regina ha scelto anche i dorgi.

Elisabetta ha portato con sé i suoi cani anche in occasioni pubbliche importanti, come il matrimonio, durante i viaggi, e perfino alle Olimpiadi del 2012 durante la cerimonia di apertura nel famoso sketch con Daniel Craig. Ma 2015 la sovrana ha deciso di non prendere altri cani, per il pensiero di lasciarli soli dopo la sua morte; Willow, l’ultimo esemplare, è morto nel 2018.

Da allora con Elisabetta era rimasto il Dorgi Candy, protagonista del siparietto ripreso nel video dello scorso febbraio, dove la monarca gli chiese sorpresa “Da dove spunti fuori tu?”, aggiungendo simpaticamente “Tanto so che cosa vuoi da me”. Ora che la sovrana è morta ci si chiede cosa ne sarà dell’animale, e se in casa reale ne verranno degli altri. Il dubbio, secondo l’Express.co.uk, è che i corgi potrebbero non essere più presenti nella tradizione di Casa Real, perché il nuovo Re Carlo, e la consorte Camilla già possiedono due jack russell terrier, Bluebell e Beth.