Dove sarà sepolta la Regina Elisabetta? Le sue disposizioni non lasciano spazio a dubbi

Dopo la scomparsa della Regina Elisabetta ci si chiede dove verrà sepolta, ma la risposta non lascia dubbi: la Regina ha lasciato disposizioni precise.

La morte della Regina Elisabetta ha lasciato il mondo senza parole, ed ora il piano di organizzazione sul post regno è già in atto.

La Regina Elisabetta ci ha lasciato giovedì 8 settembre 2022, e questa data rimarrà impressa nella storia del mondo.

Elisabetta, la sepoltura nel Castello di Windsor

The Queen non ce l’ha fatta, ed in poche ore è deceduta “in pace“, come recita il comunicato ufficiale della Casa Reale britannica, nella dimora di Balmoral.

L’annuncio della morte della Regina Elisabetta ha lasciato il mondo sgomento, ma ora ci si chiede dove verrà sepolta la sovrana inglese. Come sappiamo, tutto ciò che riguarda la Corona Reale non è mai lasciato al caso, ed anche la sepoltura fa parte di un piano già prestabilito dalla Regina stessa, che ha dato disposizioni ben precise.

Come tutti ormai sappiamo, il piano che è partito dopo la morte della sovrana si chiama London Bridge, ed ha una pianificazione al minimo dettaglio su ogni momento del post-Elisabetta. Secondo quanto previsto, la bara della regina (per la quale si prevede una possibile esposizione nella Westminster Hall come accadde per la Regina madre), dopo i funerali di Stato, partirà per il corteo funebre che la farà abbracciare idealmente al popolo britannico.

La salma della Regina arriverà al Castello di Windsor, dove sarà sepolta all’interno della Cappella di San Giorgio, nella Cappella Commemorativa di Re Giorgio VI – luogo in cui riposa, tra gli altri, anche il consorte della sovrana il Principe Filippo, scomparso ad aprile di quest’anno.

La Cappella di San Giorgio è collocata nella parte inferiore del Castello di Windsor, e attualmente ricade sotto la responsabilità religiosa del College di Saint George che è diretto da un capitolo consistente in un decano e quattro canonici (Dean and Canons of Windsor), assistiti dal clero tradizionale. Dal 1931 le funzioni della cappella sono mantenute dalla società di carità The Society of the Friends of St George’s and Descendants of the Knights of the Garter. Qui è stato anche celebrato nel 2018 il matrimonio di Harry con Meghan Markle. La disposizione è della sovrana stessa, che ha deciso di riunire tutti i membri della famiglia reale nella Cappella.

Tra i reali sepolti nella cappella ricordiamo Giorgio V, Giorgio VI, Edoardo Duca di Kent, Giorgio III, Enrico VIII, la Regina Madre e chiaramente il marito di Elisabetta II, il principe Filippo di Edimburgo.