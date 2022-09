Filippo Bisciglia si prende la sua rivincita con Maria De Filippi: è scacco matto

Filippo Bisciglia ha fatto scacco matto a Maria De Filippi e si è preso la sua rivincita.

Il conduttore televisivo Filippo Bisciglia si riprende la sua rivincita su Maria de Filippi e parteciperà ad un programma in onda sui canali Mediaset.

L’ex concorrente del Grande Fratello ha fatto scacco matto alla famosa conduttrice di Mediaset ed ora si sta riprendendo la sua riscossa.

Filippo Bisciglia si prende la rivincita su Maria De Filippi

A distanza di oltre 14 anni dall’ultima puntata, sta tornando “La Talpa”, il reality di Maria De Filippi senza vip. Infatti, il programma televisivo sarà in onda su Canale 5 e, con molta probabilità, Filippo Bisciglia ricoprirà il ruolo di inviato.

Dopo lo stop di “Temptation Island”, il famoso conduttore del programma, ex concorrente del Grande Fratello, sembra abbia ricevuto una specie di riscatto. Come d’usuale, la Fascino di Maria De Filippi rimane molto riservata per quanto riguarda le sue produzioni, ma “La Talpa” sembrerebbe andare in onda in prime time nei prossimi mesi.

Il conduttore romano è amatissimo dal pubblico, ed è da anni legato alla bellissima modella toscana Pamela Camassa, terza classificata a Miss Italia 2005 e concorrente proprio del reality La Talpa nell’edizione del 2008.

Stando a quanto riportato da TvBlog, la Fascino starebbe valutando l’idea di formare il cast de “La Talpa” interamente, o almeno parzialmente, con nip. Rispetto al passato, quando a partecipare erano soltanto personaggi famosi, questa volta saranno presenti persone comuni. Infatti, secondo la pagina Instagram Pipol Tv, nel caso in cui l’idea dovesse concretizzarsi, si tratterebbe di un’edizione quasi completamente diversa rispetto a quelle andate in onda fino a questo momento.

“Spero sia della squadra che già fa parte di Mediaset. Ne abbiamo tanti, però non c’è niente di definito”. Queste sono le parole di Pier Silvio Berlusconi alla presentazione dei palinsesti, sul papabile presentatore de “La Talpa”.

Simona Ventura certamente non sarà la presentatrice del programma. Infatti, la conduttrice qualche mese fa sui social, è stata estremamente limpida e esaustiva esclamando:” Non se ne parla”.

Silvia Toffanin, al contrario, potrebbe essere l’ipotesi possibile. Infatti, la conduttrice di Verissimo e Maria De Filippi sono in ottimi rapporti e questa scelta aumenterebbe le probabilità di vederle più spesso insieme. Inoltre, per la Toffanin, ciò rappresenterebbe una possibilità di mettersi in gioco, uscendo dalla sua solita comfort zone di Verissimo.

I colpi di scena, chiaramente, sono dietro l’angolo e fino all’annuncio ufficiale ci si può aspettare qualsiasi cosa.