“I freni non funzionano”: momenti di terrore per la star, poi lo schianto

Una terribile esperienza per Elettra Lamborghini e Afrojack, coinvolti in un incidente aereo. La coppia di coniugi ha volato durante una brutta tempesta e la cantante ha raccontato tutto nelle sue storie su Instagram.

Tanta paura sin dall’inizio del volo quando l’aereo è stato oggetto di grandi scossoni. Turbolenze dovute al mal tempo che purtroppo in queste ultime settimane sta piegando l’intera Europa. La Lamborghini è abituata a volare, quindi anche in condizioni sfavorevoli, poiché per lavoro si sposta continuamente.

In questa occasione però la situazione è precipitata e la coppia ha vissuto, giustamente, momenti di forte tensione e paura.

Incidente aereo per Elettra Lamborghini

Nei video condivisi sul suo canale la Lamborghini ha raccontato tutto il volo. All’inizio una partenza turbolenta ma comunque hanno intrapreso il viaggio, poi un volo sereno, fino a quando non è stato il momento di atterrare.

Il velivolo su cui viaggiavano era di piccole dimensioni, si trattava infatti di un volo privato, c’era solo la coppia a bordo con i piloti. A quel punto inizia la discesa e la showgirl annuncia che i piloti provando ad evitare la tormenta che in quel momento è in atto. La situazione però degenera e il volto di Afrojack diventa sempre più teso. L’aereo, essendo anche di piccole dimensioni, è molto instabile quindi tutte le turbolenze si percepiscono eccome. L’aereo continua la sua discesa ma la situazione precipita quando i piloti annunciano il malfunzionamento dei freni.

L’aereo finisce quindi nell’erba, nell’impossibilità di compiere un tradizionale atterraggio. Per fortuna questa riesce a fare attrito con l’aereo e a bloccare l’avanzata. L’aereo non si ribalta, come specifica la Lamborghini, ma si blocca. La coppia esce illesa ma molto provata per l’accaduto. Momenti di panico. “Ci troviamo nel mezzo della tormenta ed inizia a diluviare fortissimo” scrive Elettra, riprendendo le nubi e i fulmini. “Atterriamo nel bel mezzo della tormenta ed il pilota inizia ad urlare i freni non funzionano…. Ci schiantiamo nell’erba che grazie al cielo non ci ha ribaltato ma frenato… non trovo le parole”.

La coppia alla fine ha condiviso una foto per rassicurare i fan e annunciare che tutto è andato per il meglio, “Questo è il selfie dalla polizia” ha scritto la moglie di Afrojack. Non è la prima volta che la Lamborghini vive un’esperienza del genere, a luglio dello scorso anno durante un volo di rientro da Ibizia, la gomma aveva preso fuoco, costringendoli ad un atterraggio di emergenza.