Venerdì di passione per 3 segni, le stelle consigliano: meglio stare in casa

E’ un venerdì di passione questo di inizio settembre per 3 segni zodiacali. Meglio stare in casa verrebbe da dire!

Sta per terminare la prima settimana di settembre, com’è andato il vostro rientro in città? fatica per iniziare o batterie cariche? vediamo cosa ci dicono le stelle.

Siamo al venerdì, ed entriamo ufficialmente in clima weekend. Ma secondo le nostre amiche stelle, per alcuni segni dello zodiaco non è una giornata top.

Oroscopo di venerdì 9 settembre, 3 segni in down

I nati il 9 Settembre sono del segno zodiacale della Vergine, ed il santo protettore di oggi è San Pietro Claver. Chi nasce in questa data è una persona unica, originale, con molta intelligenza che mettono in campo in ogni situazione della vita.

Come tutti i nati sotto il segno della Vergine, chi festeggia il compleanno oggi ha una propensione ad avere scarsa autostima, ed essere quindi più preoccupato del normale verso ciò che lo circonda; questa caratteristica può creare molti problemi, perché può bloccare le iniziative, creare ansie immotivate e far perdere opportunità. Il pianeta dominante è Mercurio, e il numero fortunato il 9.

In questa data sono nati alcuni personaggi famosi, come Michael Bublé, Francesco Gabbani, Roberto Donadoni. Ma veniamo ai giorni d’oggi, e al nostro oroscopo quotidiano. Le stelle ci dicono che 3 segni zodiacali avranno un venerdì non al top, quindi occhio e vediamo di chi si tratta.

Il primo segno che non inizia benissimo questo primo weekend di settembre è il segno dei Gemelli, che si trova in ore un pò complicate sul piano sia delle relazioni che economico, e questo provoca inevitabilmente dei pensieri che prendono la maggior parte di questo venerdì.

Gli amici della Bilancia sono davvero dentro un venerdì nero, soprattutto nei rapporti con l’altra metà le cose non vanno per il meglio; questa giornata è nata storta, quindi il consiglio delle stelle è di non lasciarvi prendere dal nervosismo che può causare polemiche. Un consiglio anche sulla gestione delle finanze, che in questa giornata è meglio lasciare tranquille. Evitate quindi investimenti o decisioni su spese azzardate o troppo impegnative; rimandate ai prossimi giorni le questioni legate ai soldi.

Anche gli amici del Capricorno è meglio che facciano attenzione alle spese in questo venerdì di inizio settembre, probabilmente alcuni di voi si sono lasciati andare a qualche sfizio in più durante le vacanze, ed ora i conti non tornano. Meglio fare un punto della situazione ed oggi evitare shopping ed uscite.