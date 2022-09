L’ultimo grande gesto della Regina: così ha cambiato ancora una volta la storia

La morte della Regina Elisabetta ha dato il via all’operazione London Bridge, che ha letteralmente cambiato le sorti della storia.

Il mondo è ancora sgomento e piange la morte della Regina, ma intanto la scomparsa della sovrana sta portando alle prime conseguenze.

The Queen non c’è più, e si è spenta all’età di 96 anni nell’amatissima dimora di Balmoral in Scozia, dove si trovava per il periodo estivo.

The Crown, Netflix sospende per una settimana le registrazioni

La scomparsa della Regina Elisabetta è un fatto storico, che resterà scritto per le generazioni future. Molte cose da ora in poi non saranno più le stesse.

La Regina non è stato solamente un personaggio famoso nella storia, ma una icona vera e propria. Alla figura della Regina è stato dedicato di tutto, possiamo dire, compresa la fortunatissima serie per il piccolo schermo prodotta da Netflix dal titolo The Crown. La serie, creata da Peter Morgan, è arrivata alla sua quinta stagione, che sarà trasmessa il prossimo novembre.

La stagione che sta per iniziare, la quinta, vedrà come figura protagonista quella della compianta Lady Diana Spencer, con un focus sull’intervista storica che la principessa rilasciò in esclusiva nel 1995, facendo riferimento chiaro alla presenza di Camilla Parker Bowles nel suo matrimonio con il principe Carlo d’Inghilterra. Secondo le fonti sulla serie, il ruolo della Regina sarà ricoperto da Imelda Staunton, il principe Carlo da Dominic West, Camilla da Olivia Williams, e Lady D da Elizabeth Debicki.

Ma la notizia che arriva in queste ore è che la morte della Regina, mentre è in lavorazione la sesta stagione della serie, potrebbe rendere necessario lo stop delle riprese, per la durata complessiva di una settimana. La decisione, secondo i rumors, sarebbe legata all’operazione London Bridge, e quindi già prevista – come aveva svelato un insider al New York Post lo scorso luglio. “Abbiamo una nostra personale Operazione London Bridge. Le riprese si interromperanno immediatamente, se se stiamo producendo, per almeno una settimana”.

Mentre Netflix ancora non ha diramato nessun comunicato ufficiale, secondo delle fonti vicine all’ideatore della serie Peter Morgan, la produzione della sesta stagione potrebbe essere interrotta fino a data da destinarsi.

The Crown è una serie televisiva britannica e statunitense prodotta dalla Left Bank Pictures e dalla Sony Pictures Television per Netflix, incentrata sulla vita di Elisabetta II e sulla famiglia reale britannica. La serie è al sedicesimo posto fra le 100 serie migliori del XXI secolo secondo la BBC.