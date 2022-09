Attenzione, calo di forma per 3 segni questo weekend: sarà la febbre del sabato sera

Siamo arrivati a sabato, ed il nostro oroscopo parla di vera e propria febbre del sabato sera per 3 segni che non sono proprio in forma.

Il primo weekend di settembre è arrivato, e il sabato sta iniziando. Qualunque siano i vostri programmi, occhio alla forma.

Sta terminando la prima settimana del mese di settembre, il mese dei rientri e dei buoni propositi. Ma alcuni segni dello zodiaco non saranno ancora pronti a far baldoria.

Oroscopo di sabato 10 settembre, occhio alla febbre del sabato sera

E’ vero che parlare di febbre in questo periodo è un pò azzardato e può preoccupare, ma la nostra è una febbre delle stelle…i nostri amici astri, infatti, ci dicono che 3 segni dello zodiaco oggi non saranno in gran forma.

I nati il 10 Settembre sono del segno zodiacale della Vergine, ed il santo protettore è SAn Nicola da Tolentino. I nati oggi sono persone che hanno le idee chiare, e molta forza sia fisica che di volontà e mentale; le loro idee le difendono fino alla fine, ma soprattutto vanno dove li porta il cuore.

Come la maggior parte dei nati in Vergine, i nati oggi sono persone che tendono a dare troppo ed hanno uno spirito di sacrificio eccessivo a volte, tanto da dimenticarsi anche di sé stessi e delle proprie necessità.

In questa data sono nati Georges Bataille, Luigi Ciotti, Giovanni Gronchi, Charles Sanders Peirce, Karl Lagerfeld e Colin Firth. Nel 1827 scomparve il poeta Ugo Foscolo, nel 1823 Simón Bolívar viene nominato presidente del Perù, e nel 1898 Elisabetta di Baviera, nota come la Principessa Sissi, viene assassinata a Ginevra.

Ma torniamo ai giorni nostri, e vediamo cosa hanno da dire le stelle, in particolare a 3 segni del nostro zodiaco, per questo sabato 10 settembre.

Il segno dei Gemelli deve fare attenzione a come ha speso le forze ed il tempo in questa settimana, perché oggi le pile sono davvero scariche e si sente. Il consiglio è di passare un sabato in relax, e se sono previste uscite per la sera, non fate troppo tardi.

Gli amici del Sagittario devono stare attenti allo stress derivante dai rapporti che causano stress e discussioni. Come sapete, questo non fa bene alla salute, e non vi sentirete al top.

Attenzione agli sbalzi di temperatura di queste ore per gli amici dei Pesci, che possono avere piccoli malanni causati da alternanza tra caldo e aria condizionata; la pioggerellina e qualche grado in meno non aiutano, perché l’afa torna a farsi sentire, e voi spesso esagerate con i ventilatori ed i climatizzatori.