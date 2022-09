Che cosa hanno in comune Elodie, Beatrice Valli e Chiara Ferragni? Una malattia insospettabile

Le vip come sempre si mostrano con i loro look preferiti, e tra quelli di questa estate, uno ha spopolato tra le celebrities. Vediamo quale.

Ogni estate le celebrità scelgono un look che sfoggiano durante le loro super vacanze, e soprattutto nelle foto che pubblicano sui loro canali social.

L’estate 2022 si è confermata molto attiva in fatto di moda, soprattutto per quanto riguarda i personaggi famosi, che come ogni anno si sono fatti immortalare con abiti e costumi alla moda.

Estate 2022, Missoni ha spopolato tra le celebrities

Come ogni anno, puntale l’estate è arrivata, portando con sé moltissime novità ed una sorta di passerella sui social, dove i vip si sono battuti a colpi di fotografie con i loro look preferiti.

L’estate 2022 ha visto una ripresa piena delle vacanze e degli spostamenti, con i viaggi e soggiorni in forte ripresa, sia in Italia che all’estero. Milioni di italiani, vip compresi, sono andati in vacanza, ed hanno fatto moltissime foto da pubblicare sui loro social. In particolare le celebrità, come sempre hanno regalato ai followers i migliori scatti per condividere le loro ferie ed anche i loro look.

Il look che questa estate ha spopolato tra le vip c’è la nuova collezione di Missoni Summer 22, la maison italiana che per la stagione primavera/estate di quest’anno ha voluto celebrare la femminilità in modo deciso e sicuro di sé. “I patchwork artistici, che evocano gli eccentrici arazzi di Tai Missoni vengono assemblati creando le costruzioni di piccoli pezzi che avvolgono il corpo con immediata, ma preziosa leggerezza”, descrive la celebre azienda di moda, presentando anche i preziosi costumi da bagno e l’intimo incorporati al look.

Un “ritorno alla vita”, quello di Missoni per quest’anno, con un inno alla donna moderna che hanno immediatamente abbracciato molte celebrità come la cantante Elodie, Paola Turani, Beatrice Valli e Valentina Ferragni.

In particolare Elodie e la Ferragni, seguitissime sui social e vere e proprie icone di stile, hanno scelto per le loro vacanze dei pezzi davvero bomba. La cantante romana ha postato una foto ad Alberobello, in Puglia, dove ha indossato una canotta a costine abbinata alla gonna midi con righe multicolor a zig-zag.

La sorella di Chiara Ferragni, durante la sua vacanza a Saint Tropez, è stata immortalata con un minidress monospalla della collezione Missoni Summer. Il taglio asimmetrico sia del vestito che nelle fantasie, sono una passione di Valentina, che questa estate ha sfoggiato dei super look all’ultima moda e molto audaci.