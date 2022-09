Hai mai visto i figli di George Clooney e Amal? Una certa somiglianza salta all’occhio

George Clooney e la moglie Amal hanno incantato il Lago di Como con i loro bellissimi figli. Ecco le foto della famiglia dell’attore.

E’ una delle coppie del jet set più amate ma meno fotografate, quella formata da George e Amal Clooney.

George Clooney è stato sempre considerato un sex symbol del cinema mondiale, attore affermato e di successo, amatissimo dalle donne di tutto il mondo.

George e Amal, a Villa Oleandra con i bellissimi gemelli

Clooney ha avuto nella sua vita molte relazioni, ed un matrimonio fallito. Tra le più famose ricordiamo la storia con la showgirl italiana Elisabetta Canalis, che fece il giro del mondo.

Clooney, quando ancora non era sposato con Amal, il cui matrimonio da favola risale al 2014, acquistò Villa Oleandra, la bellissima dimora sul Lago di Como che possiede da vent’anni, amatissima dall’attore e dai suoi amici e parenti. A Laglio, la località dove si trova villa Clooney, tutti amano George e lo considerano uno di casa.

Da quando si sono sposati e sono nati i gemelli Ella e Alexander, la coppia ha spesso passato le vacanze a Villa Oleandra, ma dal 2019 non era più tornata a causa dello stop dovuto alla pandemia da Covid-19. Quest’estate però, finalmente la famiglia Clooney è tornata a Laglio.

Ad attirare i curiosi e fans della coppia sono stati questa volta i gemelli Ella e Alexander, nati a giugno del 2017, che sono sempre stati tenuti lontani dai riflettori e dal jet set, come tutta la famiglia che non ha mai avuto una vita mondana. Lo stesso Clooney ha più volte raccontato in diverse interviste, di non aver mai pensato al matrimonio e ai figli prima di incontrare Amal.

La famiglia Clooney al completo è stata immortalata da alcuni scatti – sulla pagina Instagram di thewebnews – mentre si trovava sul Lago di Como, in procinto di salire su un motoscafo. La foto sul molo riprende una famiglia serena, con i piccoli che tengono la mano dei genitori. I bambini sono bellissimi, ed hanno certamente fatto innamorare non solo mamma e papà Clooney, ma tutto Laglio.

I bambini sono elegantissimi, come mamma e papà. Intanto il Daily Mail e altri tabloid americani hanno fatto uscire la notizia che la coppia sarebbe in procinto di regalare un fratellino o una sorellina ai gemelli, ed i fans sono in trepida attesa.