Domenica di relax, per questi segni le vacanze non sono finite

Domenica di settembre ancora all’insegna del relax, per questi segni zodiacali infatti le vacanze sembrano ancora non essere finite.

Se pensavate che le vacanze fossero finite, non è così per tutti! Le stelle per questa domenica ci dicono che alcuni segni sono davvero in super relax, vediamo quali.

La prima settimana di settembre è passata, anzi dieci giorni! Come è andato il rientro dalle ferie? speriamo davvero bene, e che abbiate trovato un pò di relax, come i segni di oggi secondo le nostre amiche stelle.

Oroscopo di domenica 11 settembre, tutta all’insegna del relax

I nati l’11 Settembre sono del segno zodiacale della Vergine ed il loro Santo Protettore è Santi Proto e Giacinto. Chi è nato oggi ha una propensione a cercare di mantenere gli equilibri, ma per fare questo rischia di voler accontentare tutti tralasciando il proprio punto di vista e mettendosi in seconda linea sempre.

Nella data di oggi sono nati Franz Beckenbauer, Matilda De Angelis, Brian De Palma e Nicola Pietrangeli, mentre nel 1987 muore il re del raggae (insieme a Bob Marley) Peter Tosh. In questa data sono accaduti fatti importanti come la nascita nel 1961 in Svizzera della famosa organizzazione del WWF, impegnata in tutto il mondo con iniziative per la salvaguardia della natura e delle specie animali.

L’11 settembre del 2001 però resterà per sempre nella storia e nella mente della nostra generazione, perché si è consumato uno degli attacchi terroristici più importanti degli ultimi anni, quello agli Stati Uniti d’America. Il simbolo dei diversi attacchi che hanno preso di mira nella mattinata di quel tragico 11 settembre, è il crollo delle Torri Gemelle a New York, durante il quale morirono quasi 3 mila persone.

Ma torniamo ai giorni nostri, ed al nostro oroscopo quotidiano, che vede alcuni segni oggi davvero in super relax. Sarà perché le temperature sono ancora estive, e invitano a continuare ad andare al mare, in piscina, o comunque a stare all’aria aperta, in molti oggi si potranno godere una giornata in spensieratezza.

Il primo segno che vive la domenica con tranquillità sarà il Leone, che oggi potrà dedicarsi non solo a sé stesso ed al riposo, ma anche all’amore, dove anzitutto si respira una buona aria, senza polemiche e con voglia di condividere. Fate qualcosa di rilassante, magari all’aria aperta, e magari con la vostra dolce metà!

L’amore sorride anche ai nati sotto il segno della Bilancia, che nelle questioni di coppia potrebbe vivere ore di affetto e passione. Approfittate della giornata! Ma anche i single avranno qualche chance oggi di vivere una bella giornata, soprattutto se nati nel segno del Capricorno. Relax e serenità, infine, anche per gli amici dell’Acquario, che oggi possono godersi la domenica senza pensare a nulla, e respirando a pieni polmoni.