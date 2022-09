Fidanzati fanno il test del DNA, quello che scoprono distrugge il loro rapporto

Una coppia era fidanzata da sei anni ed era già impegnata a pianificare il futuro insieme quando ha deciso di fare un test del DNA per conoscere e approfondire ogni dettaglio sulle loro famiglie.

A quel punto è arrivata la doccia gelata, una notizia che non avrebbero mai pensato essere possibile: hanno scoperto di essere fratello e sorella. Questa storia incredibile è diventata famosa in tutto il mondo poiché la ragazza ha raccontato tutto su offmychest ed ha richiesto anche l’intervento di uno psicologo.

Un duro colpo per tutti e due che erano orfani e non avrebbero mai immaginato che questo potesse accadere.

Fidanzati non sapevano di essere fratello e sorella

Il racconto della storia, condivisa sul sito, inizia con “Ho 30 anni e mio fratello ne ha 32. Nella maggior parte del tempo lo chiamerà il mio ragazzo. Sono stata adottata da bambina, anche se l’ho scoperto solo al liceo, ma non mi è mai importato, amo i miei genitori e i miei genitori mi adorano. Chi se ne frega se non sono i miei veri genitori. Anche il mio ragazzo è stato adottato e quando ci siamo incontrati è stata una delle cose che più ci piaceva di entrambi e che in qualche modo ci legava”.

“Il nostro rapporto era ed è tuttora ottimo. Ci siamo capiti molto velocemente. Siamo stati attratti l’uno dall’altro fin da subito. Non ho mai incontrato qualcuno così. Ma sono scioccata, perché ho scoperto che lui è il mio fratello biologico. Stiamo insieme da sei anni e abbiamo fatto tutto ciò che una coppia che sta insieme da 6 anni poteva fare. Ci siamo detti che ci amiamo, abbiamo fatto sesso, abbiamo festeggiato anniversari, abbiamo incontrato le rispettive famiglie” ha raccontato la ragazza.

Poi è arrivata l’idea di fare il test del DNA per conoscere le loro origini e quindi i risultati: sono fratello e sorella. Ovviamente una notizia unica per la coppia che sta affrontando ora un percorso anche per elaborare il tutto. La speranza è che abbiano commesso un errore, quindi hanno scelto di procedere con un’altra analisi in un altro centro per poter determinare veramente se sono fratello e sorella.

La vicenda intanto ha preso una piega surreale, i due sono geneticamente parenti ma di fatto non sono cresciuti insieme e soprattutto questo interferirà con l’essere una coppia. Al momento i sogni di entrambi sono stati sgretolati e stanno cercando a fatica di trovare la forza di andare avanti.