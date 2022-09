Il programma più amato della tv è tornato ma i fan non gioiscono: lei non c’è più

I fans sono in trepidazione poiché il programma televisivo è tornato ma un’assenza clamorosa rovina la festa.

Il programma televisivo è amato da moltissime persone e da una settimana è tornato sui grandi schermi con la decima edizione.

Da venerdì 2 settembre è iniziato uno dei programmi più amati e longevi della televisione italiana. Andiamo a vedere di quale si tratta.

Il programma televisivo ritorna sui grandi schermi

A partire da venerdì 2 settembre 2022, è iniziata la nuova stagione di “Bake Off – Dolci in forno”, che giunge alla sua decima edizione. La conduttrice del programma è Benedetta Parodi, presente fin dalla prima puntata del talent; proprio come il pasticciere Ernst Knam, insostituibile giudice dello show.

Gli altri due giudici sono Damiano Carrara, volto noto di Real Time alla sua sesta stagione di “Bake Off”, e Tommaso Foglia, la grande novità di questa stagione. Nato nel 1990 a Nola, il Pastry Chef sostituisce Clelia D’Onofrio, volto storico dello show. La donna, comunque, sarà presente in un nuovo ruolo che, secondo le indiscrezioni, la riporterebbe alla sua professione di giornalista. Villa Borromeo di Arcore farà nuovamente da cornice al programma.

I concorrenti di Bake Off Italia 2022 sono sedici: Alessio, 24 anni di Poggibonsi (Siena), Chiara, 25 anni di Castel Viscardo (Terni), Daniele, 40 anni di Catania, Davide, 38 anni di Puegnago del Garda (Brescia), Ginevra, 28 anni di Napoli, Giovanni, 26 anni di Specchia (Lecce), Gaia, 23 anni di Cosenza, Gianbattista, 61 anni Castelcovati (Brescia), Leonardo, 19 anni di Borgetto (Palermo), Margherita, 19 anni di Valdagno (Vicenza), Maria, 55 anni di Genova, Mukesh, 21 anni di Pontedera (Pisa), Paola, 41 anni di Magliano in Toscana (Grosseto), Riccardo, 32 anni di Villanova del Sillaro (Lodi), Stefania, 61 anni di Quartucciu (Cagliari) e Stefano, 44 anni di Castion (Belluno).

La nuova edizione di “Bake Off” va in onda ogni venerdì alle 21.20 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) e in live streaming sul sito ufficiale del canale. Le puntate sono inoltre disponibili su Discovery + per gli abbonati al servizio. Le puntate saranno 14 in totale e la prima è andata in onda, in contemporanea, anche sul canale Nove.

Bake Off – Dolci in forno è un talent show italiano e va in onda sul canale Real Time dal 2013. Il programma originale The Great British Bake Off era un fenomeno televisivo internazionale, è stato creato da Love Production e veniva trasmesso sulla BBC. Il programma ha registrato ascolti da record, affermandosi in ben 13 Paesi in tutto il mondo.

In Italia, il talent show è stato prodotto da Magnolia ed è stato presentato, fin dalla prima edizione, da Benedetta Parodi.