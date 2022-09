Maria De Filippi: “Questo matrimonio non s’ha da fare”, è caos a Mediaset

Maria De Filippi ha posto un veto sulle nozze di Caterina Corradino e Biagio Buono di Uomini e Donne che si sono sposati il 5 settembre 2022 a Ortona.

Un matrimonio in grande che ha visto partecipi molti volti noti dello spettacolo. La coppia del Trono Over infatti ha invitato Pamela Barretta, Barbara De Santi, Cristina Incorvaia come ex dame e queste hanno diffuso proprio tramite i social gli scatti.

Sui profili sono apparse non solo foto personali ma anche dei coniugi. Tuttavia le apparizioni sono state velate ma a quanto pare c’è un motivo preciso posto proprio da Maria De Filippi.

Maria De Filippi blocca il matrimonio di Uomini e Donne

I fan ci sono rimasti molto male perché aspettavano di poter vedere qualche dettaglio ulteriore, in realtà non è stato reso noto molto e quindi c’è stata un po’ di maretta proprio su un giorno così importante. La privacy assoluta ha avvolto queste nozze e quindi molti si sono chiesti come mai.

In realtà è stato proprio il programma a determinare questa scelta, infatti le immagini del matrimonio di Biagio e Caterina, come rivelato da Pamela Barretta, sono visibili solo attraverso i canali ufficiali di Uomini e Donne e nel programma. Sarà un esclusiva di Canale 5 poter vedere questi video e quindi solo gli spettatori che seguono Maria De Filippi potranno vedere com’è andato il matrimonio e tutti i dettagli come l’abito della sposa.

“Il matrimonio di Caterina e Biagio, lo vedrete non appena ricomincia il programma Uomini e Donne. Quindi non potevamo pubblicare nulla” aveva spiegato la dama. I fan quindi hanno dovuto aspettare, quello che si sa è che l’evento è andato molto bene e ci sono state tante emozioni. Certo, non sono stati rilevati molti dettagli ma pare che sia stato un successo.

La proposta di matrimonio era arrivata da parte di Biagio nel 2019, poi il covid e le altre vicende avevano lasciato passare molto tempo. La storia tra Caterina e Biagio aveva appassionato molto i seguaci del programma della De Filippi poiché da subito scocco la scintilla. Dopo tre anni dalla proposta hanno finalmente potuto coronare il loro sogno d’amore, non senza polemiche.

I fan infatti proprio non hanno apprezzato questa scelta lasciandosi andare in una serie di polemiche sui canali social che non sono state molto gradevoli vista anche la particolarità del lieto evento. Tuttavia la presentatrice non ha battuto ciglio e ha proseguito con la sua decisione.