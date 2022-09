Il rientro dalle vacanze è difficile? Attenta, potrebbe esser un sintomo allarmante

Tornati dalle vacanze, il rientro è sempre difficile, e potrebbero comparire anche dei problemi, come questo specifico disturbo.

Siamo ormai entrati nel periodo cosiddetto post-vacanze, quando la maggior parte degli Italiani è tornato alla routine di vita e lavorativa, e le ferie sono terminate.

Siete fra quelli già tornati alla vita di tutti i giorni, o tra i fortunati ancora in ferie? se siete già rientrati dalle vacanze, o state per partire, occhio a questo articolo.

Insonnia post-ferie, i rimedi per combatterla

Tutti siamo d’accordo sul grande beneficio che hanno le vacanze su ognuno di noi, e quanto sia necessario fermarsi per ricaricare le pile e staccare dalla routine di vita e lavorativa.

Il rientro dalle vacanze è sempre un pò traumatico, possiamo dirlo, e sono molti i disturbi che possono insorgere al ritorno alla nostra vita di tutti i giorni. Purtroppo, infatti, non sempre andare in ferie e staccare la spina ha lo stesso impatto positivo, e i benefici che lascia possono essere soppiantati dall’insorgere di alcuni disturbi specifici.

Uno di questi è il cosiddetto “stress da rientro“, un problema che in realtà porta con sé diversi disturbi, che ad ognuno intaccano in maniera diversa. Da problemi con la fame, a problemi di stitichezza (o al contrario di colite nervosa), fino all’insonnia, i disturbi che si presentano una volta tornati a casa sono davvero di varia natura.

Oggi ci soffermiamo su uno in particolare, quello forse più delicato e difficile da gestire: l‘insonnia. Come sappiamo, già durante l’anno sono milioni le persone che soffrono di questo disturbo, ma al rientro dalle vacanze questa difficoltà può presentarsi in maniera specifica.

Generalmente il problema rientra mano mano che passano i giorni, e che l’organismo e la mente si abituano ai nuovi ritmi (o per meglio dire ai vecchi ritmi). Il consiglio degli esperti, è di trattare i disturbi del sonno post-ferie come quelli di qualunque altro momento dell’anno, facendo solo attenzione specifica all’alimentazione, che deve considerare il tornare ad abitudini che vogliamo mantenere nel quotidiano, e che sono state inevitabilmente cambiate durante le vacanze.

Se infatti siamo abituati a mangiare bene, e durante le ferie abbiamo ecceduto con gli sfizi, probabilmente dobbiamo depurarci. Via quindi con le tisane depurative, che se utilizzate anche prima di andare a letto (importante fare sempre una cena leggera e non coricarsi troppo vicino al pasto, ma nemmeno troppo tardi), possono conciliare la ripresa del sonno.