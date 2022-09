Michelle Hunziker che umiliazione! La notizia fa il giro del mondo

Michelle Hunziker è stata totalmente dimenticata e rimpiazzata. La showgirl non aveva mai vissuto una umiliazione di tale portata.

Tomaso Trussardi non volta solo pagina dopo la fine della sua relazione ma lo fa in grande stile, con una delle donne più influenti e belle al mondo. Dopo la tragica conclusione del suo matrimonio che ha fatto parlare per mesi e mesi, arriva una conclusione che segna un nuovo inizio.

Dopo un’estate di silenzio in cui non è accaduto nulla o almeno è stato molto bravo a mascherarlo, mentre Michelle si mostrava accanto al suo nuovo amore, Trussardi è stato beccato solo adesso con la sua nuova metà.

Trussardi ha un nuovo amore

La sua nuova fiamma sarebbe Ruzwana Bashir, i due si trovavano in Costiera Amalfitana a bordo dell’imbarcazione. Conversavano tranquillamente e abbastanza in intimità. Non si sa ancora se è una questione nascente o se sia già grande amore perché Trussardi è molto riservato. L’imprenditrice britannica e l’imprenditore italiano sembravano molto complici.

Ma chi è Ruzwana Bashir? C’è tanto da dire su di lei, 39 anni, del Regno Unito, una delle donne più giovani e potenti al mondo. Fondatrice e ceo di Peek società che organizza viaggi con sede in America. Nel 2014 Forbes aveva dichiarato che la giovane imprenditrice era una delle donne più creative al mondo inserendola tra le 100 personalità di spicco. Una donna che ha tanto da raccontare, molto impegnata e di grande talento, sicuramente di grande spessore e anche interesse per Trussardi.

I due erano stesi vicino a chiacchierare, sicuramente non era un incontro di tipo professionale. In realtà si vocifera anche di un possibile riavvicinamento tra Trussardi e la Hunziker, soprattutto dopo che questa avrebbe scoperto della gravidanza della figlia. Ma si tratta di voci di corridoio mai confermate. La rottura infatti sarebbe stata piuttosto brusca e soprattutto spiattellata così pubblicamente da non far mai tornare indietro Trussardi.

Michelle Hunziker intanto si è fatta fotografare un po’ in giro quest’estate in compagnia del medico Giovanni Angiolini. I due sono stati molto visti e fotografati e la storia è diventata di dominio pubblico appena terminate le nozze. Una stangata sicuramente pesante per Trussardi anche dopo le parole velate e non velate di Michelle che invitò nel suo spettacolo proprio Ramazzotti. Una molteplicità di colpi sicuramente duri da digerire per Tomaso Trussardi che ora guarda avanti alla sua nuova storia.