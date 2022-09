L’umidità assedia la tua casa? Al ritorno dalle vacanze risolvi il problema

Se al ritorno a casa dalle ferie trovi dei segni causati dall’umidità, ecco un rimedio per poterla eliminare in maniera efficace.

Molte persone sono ancora in ferie o comunque sono appena rientrate, ed uno dei problemi che potrebbero accoglierci è quello dell’umidità che si è creata in casa.

Umidità, ecco cosa fare quando la trovi in casa

L’umidità è certamente un problema molto fastidioso, e che può anche provocare dei danni alla salute. Un luogo umido infatti, è tutt’altro che salubre, lo sappiamo molto bene.

E’ un argomento che tocca moltissime persone ed è più frequente di quello che si pensi, soprattutto nel periodo del post vacanze, quando si rientra in casa dopo averla lasciata chiusa per parecchi giorni. Parliamo dell’umidità che spesso troviamo prevalentemente nei luoghi che restano chiusi per molto tempo.

La prima cosa che provoca l’umidità è la mancanza di scambio di aria, e quindi le finestre e le porte chiuse non andranno che a peggiorare la situazione, favorendone la comparsa. La presenza di umidità si capisce da alcuni segnali precisi, come l’odore di muffa e l’aria pesante all’interno degli ambienti.

Una volta quindi che abbiamo trovato dell’umidità, che spesso si rivela sulle pareti, vediamo quali accortezze adottare. Anzitutto è importante areare la casa, aprendo le finestre e favorendo l’entrata di sole che asciuga e riscalda gli ambienti. Importante e molto utile può essere usare deumidificatori in bagno ed in cucina soprattutto, ma in generale questi apparecchi sono utilissimi per aiutare la gestione del problema. Attenzione agli ambienti in cui il ricambio di aria non è possibile, come bagni o stanze ricavate in un secondo tempo con lavori specifici, e quindi mancanti di finestre.

Se trovate dei segni di muffa nelle pareti, chiamate immediatamente un tecnico che possa eliminarla andando dritto al problema. Ma voi potete senz’altro rimediare in casa, anzitutto utilizzando del sale. Mettere nell’ambiente da deumidificare 150 gr. sale (o anche 4-5 cucchiai di bicarbonato di sodio) in una ciotola o in una bottiglia, considerando di sostituirli dopo massimo 4 giorni.

Il sale ha un potere di assorbire l’umidità molto forte, ma bisogna considerare che non può agire su ambienti molto grandi, se non un massimo di 20 mq.

Quello che è importante è ricordare di evitare di lasciare acqua nei vasi, se si hanno delle piante in casa, ed anche di stendere i panni lavati e lasciarli all’interno delle quattro mura.