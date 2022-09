Un modello introvabile da oltre 250mila euro: la borsa della star lascia senza parole

Le borse sono un must per i vips più alla moda, e questo personaggio famoso ha lasciato tutti senza parole, sfoggiando un modello di borsa introvabile.

Le celebrità sono molto attente alla moda, e non perdono occasione per sfoggiare le ultime novità di abiti e accessori, come la vip di cui vi parliamo oggi.

Molti tra i personaggi famosi sono attenti al look, ed appassionati di moda. Le occasioni pubbliche sono un momento importante in cui presentarsi al meglio, per apparire al top di fronte ai flash dei fotografi e dei curiosi.

Georgina Rodriguez, la borsa che sfoggia a Venezia è un pezzo da urlo

Questi giorni tutta l’attenzione dei media è stata focalizzata sull’evento del momento, la Mostra del Cinema di Venezia, e il red carpet ha visto come sempre la presenza di molte celebrities.

Tra i vip che hanno fatto brillare il tappeto rosso di Venezia, immancabile è arrivata la compagna di Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez. Lady Ronaldo è da sempre molto apprezzata e seguita, anche sui social, tanto che Netflix le ha dedicato una serie tv “Soy Georgina”. La vita di Georgina cambia nel 2016, quando lavorava come commessa da Gucci a Madrid ed incontra casualmente fuori il negozio l’allora campione del Real Madrid ed è subito colpo di fulmine. Il resto è storia, come si dice, ed ora la coppia vive felice con i loro 5 figli.

Da allora Georgina Rodriguez è diventata una influencer molto seguita, e un personaggio molto ricercato dai grandi marchi, e sempre presente agli eventi importanti. La sua ultima partecipazione pubblica è stata in occasione della Mostra del Cinema di Venezia, dove ha calcato il red carpet con tutta la sua esplosiva bellezza.

La signora Ronaldo ha indossato sul tappeto rosso un abito nero stretto, con uno spacco vertiginoso sulla gamba, collo all’americana e la schiena scoperta; i gioielli erano firmati Pasquale Bruni. Ma ciò che ha fatto impazzire i fans è stata la foto del look scelto per arrivare in Laguna, immortalato dalla stessa Georgina sul jet che l’ha portata diretta nella città del Festival.

La compagna del campione del Manchester United ha scelto per venire in Italia una borsa di Hermès, nello specifico una Birkin in pelle di coccodrillo in versione rosso scuro che fa impallidire gli appassionati di questo accessorio. La Birkin è da sempre una borsa che fa sognare le donne di tutto il mondo, ed il modello della Rodriguez è davvero inarrivabile. Secondo Privé Porter, la Birkin che ha scelto Georgina avrebbe un valore di 298mila dollari.