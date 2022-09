Beautiful, la scoperta di Ridge lascia a bocca aperta

Beautiful continua ad appassionare, e questa settimana le anticipazioni dall’America ci dicono che Ridge farà una scoperta che lascia a bocca aperta.

Continua il successo della soap che dal 1990 fa restare gli Italiani incollati alla televisione, per seguire le vicende dei Forrester e dei loro contendenti.

Beautiful (in USA The Bold and the Beautiful) è la soap opera statunitense creata da William J. Bell e Lee Phillip Bell per la CBS, che negli Stati Uniti va in onda dal 23 marzo 1987.

Beautiful, nuove liti in arrivo e la scoperta di Ridge

La soap viene trasmessa in circa 100 paesi ed è la più seguita in tutto il mondo con 300 milioni di telespettatori al mondo ogni giorno.

Le anticipazioni dall’America riportate dal sito specializzato itblastingnews.com, riportano diversi colpi di scena durante le puntate dal 12 al 16 settembre. Liam Spencer affronterà Thomas per via di Hope, con accuse di manipolazione nei confronti di sua moglie e l’intenzione di non dimenticare le malefatte del passato. Liam crede anche che Thomas stia usando Douglas per arrivare ad Hope.

Dal canto suo il fratello di Steffy spiega di voler solo vivere con suo figlio e di non mirare assolutamente alla ex moglie. Hope comprenderà la preoccupazione di Liam per il ritorno di Thomas.

Il fratello di Steffy chiederà a Carter, mentre si stanno allenando nella palestra dell’azienda, un consulto legale per l’affidamento di Douglas. Liti in vista tra Steffy e Hope, riguardanti Douglas, Brooke e Taylor. Logan chiederà alla sorellastra le intenzioni di sua madre nei confronti dello stilista dopo averla vista troppo vicina a lui in occasione di un ricevimento in villa.

La giovane ricorda alla Forrester che suo padre è ancora sposato con Brooke, ma la sorella di Thomas risponde che Ridge è destinato a Taylor. Intanto la moglie di Finn mette al corrente Hope che Douglas è con la famiglia Forrester.

Bill va a trovare Brooke e i due ricordano i momenti passati insieme, mentre lui ricorda il matrimonio fallito con Katie ed il rimpianto per averla tradita. Ma al suo rientro a casa, Ridge va su tutte le furie trovando sua moglie abbracciata al suo rivale. Dall’America, in attesa del continuo delle puntate, ci si chiede se questo evento che ha fatto infuriare Ridge, lo possa in un immediato futuro riavvicinare a Taylor. La risposta chiaramente non c’è, e non resta che stare incollati alla tv aspettando le prossime novità sulla soap più amata dagli Italiani.