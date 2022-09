Cashmere, quando scoprirai a chi appartiene il marchio più famoso non crederai ai tuoi occhi

Questo marchio di cashmere è famoso, ma quando vedrai a chi appartiene, non potrai credere ai tuoi occhi.

Il cashmere risale alle antiche comunità di pastori dell’Asia centrale, e nasce come protezione naturale dal clima.

Questa fibra è di altissimo pregio, e contribuisce alla creazione di tessuti di grande qualità, ricercati e molto apprezzati dagli amanti della moda.

God’s True Cashmere, dietro il marchio c’è Brad Pitt

Un capo in cashmere è considerato un’eccellenza, per la sensazione avvolgente che regala, e per le proprietà isolanti che da secoli ne fanno il maggior punto di forza.

Come spiegano gli esperti di Bruno Cuccinelli, “ricerche scientifiche hanno infine svelato il segreto del cashmere: lo spessore estremamente ridotto – circa 15 microns, molto inferiore ai 24 della lana Merinos più pregiata – nasconde una “camera d’aria” interna, che produce naturalmente le funzioni di termo-regolazione e di traspirazione, imitate solamente dalle fibre sintetiche di ultima generazione“.

Insomma, il cashmere resta nell’olimpo dei tessuti più amati al mondo. E parlando di apprezzamenti, un divo di Hollywood amatissimo dal pubblico di tutto il mondo, ha voluto avvicinarsi al magico mondo del cashmere, lasciando tutti sorpresi. Parliamo di Brad Pitt, l’attore che da sempre è molto attento alla moda, come ha dimostrato sul red carpet della prima cinematografica del suo ultimo fil Bullet Train – dove si è presentato con una elegantissima gonna nera.

Ma il divo ha fatto anche di più, lanciando un marchio di moda insieme all’amica Sat Hari, designer di gioielli e guaritrice olistica, specializzato nella vendita di capi di lusso in cashmere. God’s True Cashmere è il nome del brand, ed è stato fondato nel 2019, ma è solo da poco che Pitt ha svelato la sua partecipazione al marchio – in occasione del lancio della nuova collezione del brand nella catena britannica di grandi magazzini Selfridges.

I capi sono 100% cashmere, realizzati in Italia con filati provenienti da allevamenti etici di capre, ed hanno delle caratteristiche ben studiate, come il fatto che tutte le camicie hanno 11 bottoni automatici (realizzati a mano in India con pietre preziose), 7 sul davanti , 4 su tasca e polsini. Il motivo lo ha spiegato a Vogue Usa Sat Hari: “Abbiamo 7 chakra nel nostro corpo, quindi perché non metterne 7 sul davanti della maglietta, in modo che tutti i tuoi chakra siano attivati?”.

Il prezzo medio per le camicie è di circa 2 mila dollari, e molti colleghi di Pitt, come Jennifer Garner e Mary-Kate Olsen, hanno già acquistato dei capi del brand.