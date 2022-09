Forma e colore rivelano molto sulla tua salute: ecco i dettagli che devi osservare nelle tue feci

Osservare forma e colore delle nostre feci, può rivelare molto sulla nostra salute. Ecco i dettagli ai quali prestare attenzione.

Avete mai osservato le vostre feci? sembra una richiesta non molto educata, ma in realtà si tratta della nostra salute.

Sembra un argomento poco gradito, e certamente il protagonista in questione non ha di certo un bell’aspetto! parliamo delle feci, un elemento importante per la nostra salute.

Fai uno sforzo…ecco le feci quali malattie possono rivelare

Moltissime volte abbiamo sentito dire dai medici, e non solo, che osservare ed ascoltare il nostro corpo è fondamentale, perché ci manda in continuazione dei segnali sul nostro stato psico-fisico.

Sembra una domanda di cattivo gusto: avete mai controllato le vostre feci? chiaramente la risposta nella maggior parte dei casi sarà “No”, eppure controllare forma e colore dei nostri materiali di rifiuto, può rivelare molto sulla nostra salute.

Partiamo dal ricordare che il colore normale delle feci è il marrone, quindi qualunque alterazione è un segnale che qualcosa sta succedendo nel nostro organismo. Bisogna intanto ricordare che a volte il colore diverso è semplicemente dato da qualche cibo che abbiamo mangiato, e che ha in qualche modo “colorato” le feci.

Ad esempio il colore verde è causato da verdure come gli spinaci, il ferro, ma anche dal fatto che le feci non hanno preso bile e biliburina necessarie, durante il loro tragitto attraverso il tratto digestivo. Feci biancastre, color argilla o sul grigiastro, possono presentarsi per problemi ad esempio a cistifellea o fegato, in quanto marcano la carenza di bile prodotta proprio da questi organi.

Feci gialle si presentano quando abbiamo mangiato carote o alimenti e bevande di colore giallo, ma possono segnalare anche uno scarso assorbimento del grasso o mancanza di enzimi prodotti dal pancreas, il che potrebbe ricondurre a pancreatite cronica, fibrosi cistica o anche celiachia. Se invece sulle feci notiamo del muco bianco, siamo in presenza di mucorrea, ed indica appunto la perdita di elevate quantità di muco insieme alle feci. In realtà questa emissione di muco è normale, perché serve a mantenere lubrificato il colon.

Bisogna però ricordare che il muco potrebbe indicare la presenza di un disturbo intestinale, come infezioni a ostruzioni del colon, o patologie come il morbo di Crohn, la colite ulcerosa e anche il cancro.

Le feci color rosso si presentano generalmente quando abbiamo mangiato barbabietole, oppure essere un segnale di presenza di sangue; in quel caso, si può pensare a presenza di emorroidi, ma a volte attenzione…molte donne devono controllare che non sia arrivato il ciclo!