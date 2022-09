Il segreto antiaging di Martina Colombari non è per tutti, qualcuno potrebbe esserne ferito

L’ex Miss Italia Martina Colombrari ha svelato il segreto antiaging, ma non è per tutti. Ecco il motivo.

Tutti la ricordiamo come una delle più giovani e belle Miss Italia, la cui incoronazione ci fu nel lontano 1991. Ma oggi, dopo molti anni, la Colombari è più bella che mai.

Martina Colombari è diventata famosa improvvisamente nel 1991, quando a soli 16 anni vince il titolo di più bella d’Italia, per poi iniziare una carriera da modella.

Martina Colombari: “Ho eliminato la carne rossa dalla mia dieta”

Chiedere a una miss il segreto della sua bellezza è davvero chiedere molto, perché ognuna risponderà in base alla sua esperienza. E così ha fatto la signora Costacurta.

La modella di Riccione si è raccontata in una intervista rilasciata a “Ok Salute e Benessere” il suo rapporto con la bellezza e il tempo che passa. La quarantasettenne, moglie di Alessandro Costacurta dal 2004, è mamma di Achille ed una sostenitrice della vita sana, a partire dall’attenzione all’alimentazione.

Martina ha raccontato di aver solo ricalibrato nel tempo il suo modo di mangiare “anche nell’ottica di migliorare l’assetto intestinale e di non interferire con la mia leggera intolleranza al glutine e al nichel. Nessuna dieta, insomma, ho solo corretto il mio regime alimentare. Ho iniziato a mangiare la pasta integrale o di legumi, ma anche farro, orzo, quinoa, che cerco di abbinare a un piatto di verdure, cotte o crude. Ho eliminato la carne rossa e ridotto il consumo di quella bianca, delle quali non sono mai stata una grande amante, e porto poco in tavola il pesce, soprattutto perché trovo deplorevoli gli allevamenti ittici intensivi“.

No ai vizi come bere, soprattutto bibite gassate, eccezione fatta da buona romagnola per il vino “Ogni tanto un buon bicchiere me lo bevo“. Per la bellezza invece, ha spiegato di utilizzare prodotti a base di collagene e acido ialuronico, perché da alcuni esami si è scoperto che le fibre della sua pelle hanno un deficit di resistenza ed elasticità.

Inoltre la Colombari ha spiegato di sottoporsi a delle sedute di ossigeno-ozonoterapia “Attraverso un prelievo, il sangue viene miscelato con l’ozono e poi reinfuso nell’organismo, in totale sicurezza. Questo processo mi aiuta a potenziare le difese immunitarie e favorisce l’eliminazione delle sostanze tossiche. Grazie a questo approccio non standardizzato, tagliato sulle mie esigenze personali, ho trovato il percorso giusto, che mi fa sentire bene oggi e mi prepara a un invecchiamento di qualità”.

Ma per quanto sia importante tutta questa disciplina, Martina si concede una volta a settimana “il classico sgarro, una pizza o le lasagne, ad esempio, e fatico a stare lontana dal gelato”.