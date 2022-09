Inizio di settimana da dimenticare per 3 segni, la ripresa è lenta

L’inizio di questa nuova settimana sembra sia proprio da dimenticare per 3 segni zodiacali, in ripresa lentissima come ci dicono le stelle.

E’ iniziata la settimana di metà settembre, ed il nostro oroscopo arriva puntuale per vedere cosa ci dicono le stelle per questa giornata.

I primi dieci giorni di settembre sono già passati, e la domanda è d’obbligo? come sta andando questo ritorno alla vita di tutti i giorni? secondo l’oroscopo un pò lenta.

Oroscopo di lunedì 12 settembre, 3 segni oggi non carburano

I nati 12 Settembre sono del segno zodiacale della Vergine, ed il loro Santo Protettore è Santissimo Nome di Maria. Il carattere di chi è nato oggi è tendenzialmente tranquillo ed equilibrato, e come i nati nel segno della Vergine è empatico e coraggioso; dall’altro lato, però, non si lascia mai andare sia nella vita privata che professionale, e deve sempre avere tutto sotto controllo, quasi per paura di fidarsi degli altri.

Questo tratto del carattere può portare ad alcune difficoltà nella gestione quotidiana sia dei piccoli che dei grandi impegni, perché non conosce la parola “delegare”, e tenderà così a stressarsi troppo, spesso dimenticandosi del tempo per sé stesso.

In questo giorno sono nati personaggi noti come Elisabetta Canalis, Fulminacci, Stefano D’Orazio, Jennifer Hudson e Mahmood. Nel 1981 in televisione sbarca uno dei cartoni animati più amati in assoluto, i Puffi, mentre nel 1992 l’esploratore Ambrogio Fogar ha un incidente durante un raid automobilistico ed entra in coma; ne uscirà paralizzato.

Ma torniamo ai giorni nostri, e vediamo cosa hanno da dirci le stelle per questo lunedì 12 settembre, che sembra iniziare un pò fiacco per 3 segni dello zodiaco.

I Gemelli iniziano con fatica la giornata e la settimana, con una sensazione di pesantezza che fa sembrare tutto più difficile, anche le attività più semplici. Potrebbe essere il peso dei pensieri a non darvi la giusta carica, ma stare fermi su una preoccupazione non vi farà nemmeno muovere dalla sedia!

Il Capricorno va lento a causa della mancanza di stimoli, che in questa giornata vuole assolutamente trovare, magari con attività al di fuori della routine. Il problema è trovare la voglia di alzare il dito e fare una chiamata per organizzare!

I Pesci non si alzano con il mood giusto, si sentono con il morale sotto i tacchi, e non hanno voglia di fare molto. Se potessero, oggi se ne starebbero sul divano a guardare la tv e a bere una bibita rinfrescante. Ma non è domenica…il lavoro vi aspetta!