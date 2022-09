Che cosa ha ucciso il padre di Emma Marrone? La terribile verità viene a galla solo ora

In questi giorni è arrivata la triste scomparsa del padre di Emma Marrone, comunicato proprio dall’attrice attraverso i suoi profili social. Una notizia dolorosa per quanto la conoscono ma anche per i suoi fan.

La cantante sta affrontando un momento molto difficile e delicato e ovviamente non mancano informazioni fuorvianti su quello che è accaduto.

Per questo motivo ha scelto di fare luce sulla vicenda e di chiarire una volta e per tutte cosa e accaduto e soprattutto qual era la malattia di suo padre.

Emma Marrone sulla scomparsa del papà Rosario

La cantante salentina si è sfogata, dopo il terribile lutto che ha determinato la perdita di Rosario Marrone di 66 anni, la famiglia è stata assalita da una molteplicità di persone che hanno dichiarato che l’uomo sarebbe scomparso a causa di un recente vaccino. “Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca” aveva scritto su Instagram per avvisare i follower e condividere un ricordo.

“Grazie per tutto l’amore che ci avete dimostrato in questi giorni così difficili e dolorosi. Avrei anche voluto commentare tutti quei soggetti che stanno speculando sul buon nome di mio padre, tirando su le solite illazioni fantasiose e ignoranti sulla questione dei vaccini. Mio papà da ottobre scorso stava lottando contro la leucemia e non smetterò mai di ringraziare il dottor Enzo Pavone e tutti i medici e infermieri dell’ospedale, nel reparto di Oncologia. Perché ci hanno seguito e aiutato in un momento così difficile.” ha spiegato poi la cantante per chiarire quello che era accaduto al papà e mettere a tacere quanti hanno speculato sulla questione dei vaccini anche in un momento così delicato come questo.

Molti hanno chiesto alla cantante in che modo potevano aiutarla ed Emma allora ha invitato le persone a donare il midollo osseo attraverso Admo. Un gesto del genere permette di aiutare tantissime persone. Emma è sempre stata molto sensibile anche perché anni fa è stata colpita da un tumore al seno da cui è poi guarita, il peggio sembrava passato prima di questa dolorosa notizia arrivata così all’improvviso. Attraverso la sua voce ha sempre invitato gli altri a fare qualcosa e anche questa occasione è un motivo per spingere ad avere massima solidarietà.

Un momento particolarmente doloroso per la famiglia che si è stretta in questi giorni in modo riservato per vivere la vicenda e che ha voluto chiarire quanto accaduto per evitare fantasie e soprattutto false notizie.