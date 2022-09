Il famoso programma televisivo finalmente sta per tornare la data c’è

La nuova stagione del programma televisivo sta tornando e gli appassionati sono in trepida attesa.

Uno dei programmi televisivi più amati e longevi sta per tornare sui grandi schermi e i fans sono in trepidazione.

Forte del successo dello scorso anno, il famoso programma televisivo sta per ritornare sulle reti Mediaset, su Canale 5.

Torna la nuova stagione del programma su Canale 5

Barbara Palombelli torna a concludere le liti tra contendenti nel tribunale di Forum. Infatti, il programma più famoso della tv verrà trasmesso dal 12 settembre su Canale 5. Questa sarà la 38esima edizione di una delle trasmissioni più amate delle reti Mediaset.

Forum, solamente nella passata stagione televisiva, ha tenuto incollati davanti alla tv una media di 1.5 milioni di telespettatori, con puntate arrivate a quasi 2 milioni ed ha fatto registrare un record di share pari 19.7 punti percentuali.

Dal lunedì prossimo, dunque, prenderà il via la nuova stagione a partire dalle 11 su Canale 5, subito dopo la trasmissione Mattino 5 condotta da Federica Panicucci. Inoltre, lunedì ritornerà anche il consueto appuntamento con Lo Sportello di Forum su Rete 4 a partire dalle 14.

La conduttrice sarà la stessa dello scorso anno ed anche i giudici sono stati confermati in questa edizione. I quattro ufficiali giudicanti sono Melita Cavallo, ex Presidente del Tribunale dei minori di Roma, Francesco Foti, avvocato penalista, Simona Napolitano, avvocato matrimonialista e Bartolo Antoniolli, esperto di diritto societario.

La trasmissione ha esordito il 29 settembre 1985, venendo trasmesso da allora con assidua continuità. Nel programma viene mostrato un processo con attori che ricostruiscono casi giudiziari. Infatti, una piccola parte delle ricostruzioni trae origine da vere sentenze emesse dallo Stato Italiano, mentre altre derivano dalla richiesta dei telespettatori, che vogliono partecipare al programma, al fine di risolvere una questione personale.

Nella ricostruzione in studio, generalmente, prende parte solo il richiedente, mentre le altre parti vengono selezionati con un casting ed attenersi ad un copione.

Alla conduzione del programma si sono alternate nel corso degli anni solo donne: Catherine Spaak, Rita dalla Chiesa, Paola Perego e Barbara Palombelli. Inizialmente il ruolo del giudice fu ricoperto unicamente da Santi Licheri, mentre successivamente, vennero aggiunti altri giudici, alternati fra loro, come Tina Lagostena Bassi, Ferdinando Imposimato, Maretta Scoca, Francesco Foti e Nino Marazzita.

Dopo le prime otto stagioni in differita, a partire dalla nona stagione il programma va in onda in diretta, permettendo una maggiore interazione con il pubblico da casa. Dal 2012 al 2018 le ultime puntate della stagione venivano registrate per abbattere i costi di produzione.