Quando fai la doccia fai attenzione a non fare questo errore, potrebbe costarti caro

Ogni giorno facciamo la doccia, ma bisogna fare attenzione a non commettere questo errore, che potrebbe costarci caro.

Fare la doccia è un gesto quotidiano che fa parte della routine di pulizia ed anche benessere, ed è un momento di relax dedicato a noi.

Sei del team doccia o bagno? purtroppo dobbiamo in ogni caso adattarci a cosa abbiamo in casa, ma resta comunque la preferenza per l’una o per l’altro.

Capelli nella doccia, i danni potrebbero costarci caro

Quando facciamo la doccia, dal nostro corpo non scivola solamente lo sporco, ma anche i nostri capelli. E questi se vanno a finire nello scarico, possono creare problemi.

La doccia è un momento importante della giornata, con funzioni diverse in base al momento in cui la facciamo. C’è chi ama fermarsi sotto il suo getto per parecchio tempo, e a chi basta il classico minuto, magari velocemente prima di andare a lavorare. La doccia può anche rappresentare un momento di coccola per sé stessi, soprattutto la sera tornati a casa dopo una giornata passata fuori casa.

Come sappiamo, quando facciamo la doccia e ci laviamo i capelli sotto il getto d’acqua, questi ultimi tendono a cadere scivolando dal nostro corpo, per finire nello scarico sotto i nostri piedi. Ciò può creare un problema, perché spesso ci ritroviamo con l’acqua che ristagna nella doccia, segnale che qualcosa sta bloccando lo scarico, e sono proprio i capelli i maggiori indiziati.

I capelli vanno ad aggrovigliarsi giù nello scarico, ed è fondamentale dopo ogni doccia controllare e cercare di toglierli immediatamente, prima che vadano a ostruire completamente lo scarico, rendendo indispensabile la spesa di un idraulico.

Il primo consiglio è quello di cercare di sciogliere il groviglio, sperando che defluisca e vada via dallo scarico. Ideale in questo senso dell’acqua bollente, magari con aggiunta di bicarbonato, seguita da un bicchiere di aceto bianco.

Se questo non basta, è necessario estrarre manualmente i capelli, con aiuto di alcuni oggetti, in primis le pinzette. Ebbene sì, le pinzette che utilizziamo per il viso, possono essere un aiuto per estrarre il groviglio di capelli, o in alternativa anche un gancio che possa entrare nello scarico. Ideale è la sonda che usa l’idraulico, che si può comprare.

I filtri cattura capelli sono comunque un oggetto da utilizzare sempre, facilmente inseribili come copertura dello scarico. Questi fanno defluire l’acqua attraverso i buchini (come fa uno scolapasta per intenderci), ma bloccano e raccolgono i capelli e tutti gli oggetti che non devono finire giù nello scarico.