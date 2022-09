Beautiful, Steffy all’attacco, le anticipazioni dall’America

Sono in arrivo le nuove puntate di Beautiful che come sempre lasceranno gli spettatori senza fiato: le anticipazioni ci dicono che questa volta la Forrester inizierà ad essere molto strana con un chiaro intento non certo positivo.

Le anticipazioni di Beautiful affermano che Steffy Forrester è intenzionata a distruggere Brooke Logan, la sua è una vendetta spietata e improvvisa che sarà definita meticolosamente. Nelle puntate che abbiamo visto la situazione era normale, non sembrava particolarmente ostinata contro la moglie del padre ma qualcosa è successo e ha scatenato la sua ira.

Steffy, pur di raggiungere il suo obiettivo, è pronta a tutto quindi sia attraverso metodi consoni ma anche con strade che nessuno avrebbe creduto. La vendetta è un piatto che va servito freddo ma nel suo caso non sembra possibile proprio aspettare.

Il piano di Steffy

Nelle nuove puntate Steffy inizierà dapprima a essere strana, tanto da incuriosire e poi far preoccupare il marito John Finnegan che noterà i comportamenti della moglie. La donna sarà sempre più adirata con Brooke ma inizialmente la cosa sembrerà ingiustificata e quindi Steffy apparirà del tutto fuori luogo. Finn crederà che è un periodo passeggero, lo stress, un po’ di problemi. In realtà Steffy mentre tutti gli altri pensano che sia solo rabbia temporanea, inizierà ad architettare un piano per colpire durante Brooke e in particolare per far sì che il padre la lasci.

La situazione, dopo il riavvicinamento tra Ridge e Taylor si è fatta sempre più complicata, quindi prende una piega molto pericolosa. Steffy ama il padre e chiaramente vorrebbe il meglio, fino ad oggi era apparsa felice di vederlo con Brooke ma qualcosa è cambiato, in particolare quello che è successo e il ritorno della mamma Taylor ovviamente cambia ogni cosa. Si tratta pur sempre dei genitori, della sua famiglia, dove è cresciuta con tanto amore.

La separazione per lei non è stata facile, accettare di vedere il genitore con un’altra donna è stato doloroso. Ovviamente il tempo aveva un po’ aiutato ma ora, con questo grande ritorno, il problema diventa enorme. Dal canto suo Brooke non è certo ignara del tutto, ha capito bene che sia Steffy che Taylor vogliono rovinare il matrimonio e quindi sa che deve proteggersi.

Ridge al momento non è molto stabile perché la sua ex moglie conta ancora e quindi questo potrebbe destabilizzare il nuovo matrimonio. Steffy negli episodi inizierà a dare seguito al suo piano ma Brooke non si farà trovare impreparata.