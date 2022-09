Federica Pellegrini travolta dal dolore, dopo le nozze le gravi accuse: “Sono stata tradita”

Federica Pellegrini è travolta al dolore e, dopo le nozze, dichiara di essere stata tradita.

L’ex nuotatrice italiana, dopo le nozze da sogno con Matteo Giunta, esce allo scoperto con alcune accuse molto gravi.

La campionessa di nuovo, infatti, si è raccontata a tutto tondo ed ha affermato di essere stata tradita.

Federica Pellegrini si racconta

In una lunga intervista rilasciata a Sette, lo speciale del Corriere della Sera, Federica Pellegrini racconta di aver sofferto molto in passato per amore e porta ancora le cicatrici di quanto accaduto, anche se oggi è felice accanto a suo marito.

“Sono gelosa, un po’ di natura e un po’ perché le mie storie passate mi hanno portata a stare in guardia dallo sport preferito dei maschi, il tradimento. Sono rimasta scottata, ho subito l’infedeltà in modo abbastanza sistematico. Fidarmi totalmente è difficile. A volte, quelle paure tornano fuori e si fanno sentire“.

Molte indiscrezioni, però, parlavano di un tradimento da parte della campionessa di nuoto.

“Ho tradito, non posso dire di no. Ma ho tradito solo quando di lì a poco la storia è finita. Tradire sistematicamente è diverso. Io non concepisco chi tradisce per sport”.

Da qualche anno, comunque, Federica ha ritrovato la serenità accanto a Matteo Giunta, ma la gelosia ha rischiato di rovinare tutto.

“Ogni tanto gli faccio una scenatina, ma non vivo col dubbio costante. Se ho il dubbio, entro nel suo telefono. Ho tutti i codici“.

Il matrimonio tra l’ex nuotatrice e Matteo è stato il più atteso dell’estate e si è svolto il 27 agosto 2022 a Venezia.

Già nei mesi scorsi, dopo aver detto addio alla carriera da nuotatrice, Federica Pellegrini aveva rivelato di voler diventare mamma.

“I figli arriveranno, li desideriamo. Non vedo l’ora di essere madre. Parlano tutti della connessione incredibile con qualcosa che sta crescendo dentro di te: ho una gran voglia di sentire che effetto fa avere la pancia“.

Tra i progetti di Federica, nel futuro, ci sono la televisione ed il nuoto.

“Mi sono presa del tempo per capire cosa voglio. Italia’s Got Talent e la puntata delle Iene condotta con Nicola Savino sono state esperienze divertenti. Se la tv verrà e mi accorgo che sono abbastanza capace, va bene“.

Nel frattempo, l’ex campionessa continua ad allenarsi di tanto in tanto, portando avanti i suoi impegni nel nuoto a livello istituzionale, e pensando a come reinventarsi per avvicinare il mondo dei ragazzi che vedono il loro futuro in acqua.