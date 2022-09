Follia al supermercato: rissa a suon di martellate, clienti paralizzati

Alcuni clienti sono rimasti paralizzati, dopo aver visto una folle rissa al supermercato a suon di martellate.

La folle vicenda è avvenuta in un supermercato di Ladispoli, dove alcuni uomini si sono pestati con mazze e martelli.

Gli uomini sono stati denunciati per rissa dalle autorità competenti ed i feriti sono stati trasportati agli ospedali.

Rissa tra clan al supermercato

La rissa è scoppiata intorno alle 20:30 di sabato sera nell’area di parcheggio di un supermercato di via Glasgow. I due nuclei familiari, entrambi romeni, si sono dati appuntamento per chiarire delle questioni in sospeso. Le due famiglie sono entrambe residenti a Ladispoli.

I partecipanti, quindi, sono passati dalle parole ai fatti e, dopo aver impugnate le armi ed oggetti contundenti, è scoppiata la rissa. Le violenze hanno gelato il sangue dei tanti clienti che si trovavano nel parcheggio dell’esercizio commerciale del comune del litorale laziale.

Le richieste d’intervento ricevute dal 112 sono state moltissime, intorno ad una decina. Una volta sul posto, gli agenti delle volanti del commissariato di Ladispoli ed i carabinieri della compagnia di Civitavecchia, hanno trovato quattro cittadini romeni feriti.

Dopo essere stati affidati alle cure del 118, due sono stati trasportati all’Aurelia Hospital, uno all’ospedale Sant’Eugenio ed un quarto, il più grave, al policlinico Gemelli, tutti in prognosi riservata. Ad avere la peggio è stato un 43enne, che dovrà essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico al nosocomio romano di via della Pineta Sacchetti, dopo essere stato ferito alla testa con una martellata.

In attesa di chiarire i punti della vicenda e le cause che hanno portato i due nuclei familiari ad affrontarsi, tutti e quattro i cittadini romeni di 31, 32, 37 e 43 anni, fra i quali tre fratelli, sono stati denunciati per rissa.

Un episodio molto simile è avvenuto il 29 luglio 2022 a Piazza Garibaldi, a pochi passi dall’ingresso della stazione di Napoli. La rissa è esplosa praticamente in mezzo ai turisti, tra i posti a sedere di una delle attività commerciali più antiche del quartiere, ossia “Sfogliate Lab”, il bar all’angolo tra corso Novara e piazza Garibaldi.

Due stranieri, di origini africane, si sono picchiati brutalmente, lanciando sedie l’uno contro l’altro e prendendosi a pugni sui tavolini del locale. Inoltre, in un secondo momento, la lite ha coinvolto anche altri stranieri. I turisti, seduti ai tavolini del bar, sono fuggiti e la maggior parte dei passanti si sono mantenuti distanti dai due uomini che si dimenavano brandendo le sedie come delle armi.